Молодая семья
БыстроБанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,00%
Сумма
до 200 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 17,00 %
- 10 000 ... 200 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 25,12 %
- 10 000 ... 200 000 ₽
- 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- личное
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
заемщик должен состоять в браке (официально зарегистрированном или гражданском)
Возраст заемщика
для мужчин
- от 25 до 32 лет на дату получения кредита
для женщин
- от 25 до 32 лет на дату получения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 1 месяца
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- заявление-анкета
- ИНН
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(от 30 минут)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
1,3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки по день фактического погашения просроченной задолженности включительно, но не более 20 % годовых - если за соответствующий период нарушения на сумму кредита начисляются проценты/0,1 % не начисляются проценты; за нарушение срока предъявления документов по страхованию (документов по оплате страховой премии, страхового полиса), если кредитным договором предусмотрено страхование: 100 рублей за каждый календарный день просрочки по день фактической передачи банку документов
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- салоны связи
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без подтверждения дохода;
- длительный срок кредитования;
- стаж работы - не менее 1 месяца на последнем месте работы
Минусы
- нет информации об изменении процентной ставки при отказе от личного страхования;
- банк не раскрывает минимальную ставку для клиентов с "улицы"
Особые ограничения
- заемщик должен состоять в браке (официально зарегистрированном или гражданском);
- возраст заемщика - от 25 до 32 лет на момент получения кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 14:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Молодая семья» в 30 городах России
3 723
Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
- Адрес
- 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
- ОГРН
- 1021800001508
- Сайт
- www.bystrobank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ижевск
- Телефоны
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8 800 333-22-65 — единая справочная служба