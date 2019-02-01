до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 16,00 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

6 мес. ... 3 года Максимальная 20,00 %

50 000 ... 3 000 000 ₽

6 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно прав требования, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива залогу физических лиц, как альтернатива залогу юридических лиц, как альтернатива до 300 тыс. руб. - под залог транспортных средств / недвижимости / поручительство одного физического лица; свыше 300 тыс. руб. - под залоге транспортных средств / недвижимости / поручительстве двух физических лиц Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы документы по предоставляемому залогу

ИНН копия

трудовая книжка копия

паспорт копия

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 3 до 10 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи

в конце срока Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

альтернативные способы обеспечения;

крупная сумма кредита Минусы срок рассмотрения заявки - до 10 дней Особые ограничения необходима оценка предмета залога у независимого оценщика

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.