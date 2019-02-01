Залоговый
Ноосфера, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,00%
Сумма
до 3 000 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 10 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 16,00 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 3 года
Максимальная
- 20,00 %
- 50 000 ... 3 000 000 ₽
- 6 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
прав требования, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
юридических лиц, как альтернатива
залогу
до 300 тыс. руб. - под залог транспортных средств / недвижимости / поручительство одного физического лица; свыше 300 тыс. руб. - под залоге транспортных средств / недвижимости / поручительстве двух физических лиц
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы по предоставляемому залогу
-
ИНН
копия
-
трудовая книжка
копия
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 10 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
- в конце срока
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- альтернативные способы обеспечения;
- крупная сумма кредита
Минусы
- срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Особые ограничения
- необходима оценка предмета залога у независимого оценщика
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Залоговый» в 5 городах России
1 015
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Ноосфера»
- Адрес
- 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-т, д. 26
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Горно-Алтайск
- Телефоны
-
(38822) 2-69-15