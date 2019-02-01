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Залоговый

Ноосфера, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,00%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 10 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 16,00 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 3 года
Максимальная
  • 20,00 %
  • 50 000 ... 3 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
прав требования, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
юридических лиц, как альтернатива
залогу
до 300 тыс. руб. - под залог транспортных средств / недвижимости / поручительство одного физического лица; свыше 300 тыс. руб. - под залоге транспортных средств / недвижимости / поручительстве двух физических лиц
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • ИНН
    копия
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
    копия
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 10 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
  • в конце срока
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • альтернативные способы обеспечения;
  • крупная сумма кредита
Минусы
  • срок рассмотрения заявки - до 10 дней
Особые ограничения
  • необходима оценка предмета залога у независимого оценщика
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Залоговый» в 5 городах России
1 015
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Ноосфера»
Адрес
649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-т, д. 26
Отделения и банкоматы
в вашем городе Горно-Алтайск
Отделения 2
Банкоматы 2
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Телефоны
(38822) 2-69-15

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