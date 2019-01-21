Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 24,00 %

300 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 12 мес. Максимальная 26,00 %

300 000 ... 1 000 000 ₽

25 мес. ... 36 мес. Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии при сумме кредита свыше 500 000 рублей физических лиц, по требованию банка Страхование имущественное КАСКО Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: место работы - в регионе присутствия Банка Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме организации-работодателя Документы заявление-анкета

паспорт оригинал

трудовая книжка копия

документы по предоставляемому залогу

полис КАСКО

свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии) документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / СНИЛС / ИНН Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие требований к личному страхованию;

льготные условия кредитования для заемщиков с положительной кредитной историей Минусы высокая ставка;

срок рассмотрения заявки - до 5 рабочих дней;

требуется страхование КАСКО;

подтверждение дохода справкой по форме 2-НДФЛ

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.