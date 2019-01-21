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Фора-ТрансКредит Залоговый

Фора-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 24,00%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 36 мес.
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 24,00 %
  • 300 000 ... 1 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 12 мес.
Максимальная
  • 26,00 %
  • 300 000 ... 1 000 000 ₽
  • 25 мес. ... 36 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
при сумме кредита свыше 500 000 рублей
Страхование
  • имущественное
    КАСКО
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
место работы - в регионе присутствия Банка
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме организации-работодателя
Документы
  • заявление-анкета
  • паспорт
    оригинал
  • трудовая книжка
    копия
  • документы по предоставляемому залогу
  • полис КАСКО
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / СНИЛС / ИНН
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • отсутствие требований к личному страхованию;
  • льготные условия кредитования для заемщиков с положительной кредитной историей
Минусы
  • высокая ставка;
  • срок рассмотрения заявки - до 5 рабочих дней;
  • требуется страхование КАСКО;
  • подтверждение дохода справкой по форме 2-НДФЛ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 21.01.2019 18:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Фора-ТрансКредит Залоговый» в 30 городах России
5 382
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
ОГРН
1027739553764
Сайт
www.forabank.ru
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

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