Под поручительство
ФорБанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 10,90 %
- 20 000 ... 1 000 000 ₽
- 3 мес. ... 3 года
Максимальная
- 14,90 %
- 20 000 ... 1 000 000 ₽
- 3 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
не более двух
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
родителей / близких родственников, обязательно
для заемщиков от 21 до 23 лет
Страхование
-
без страхования
+ 1,6-5,6 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
-
страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
копия
- другие документы
-
трудовой договор
копия
-
трудовая книжка
копия
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия
-
паспорт
оригинал
-
заявление-анкета
оригинал
все копии предоставляются в банк вместе с оригиналами документов, на основании которых они были изготовлены
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая ставка;
- возможно подтверждение дохода справкой по форме банка;
- погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- повышенная ставка при отказе от страхования
Особые ограничения
- требуется наличие положительной кредитной истории или ее отсутствие
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.02.2019 17:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под поручительство» в 11 городах России
2 658
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
- Адрес
- 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
- ОГРН
- 1022200526061
- Сайт
- www.forbank.ru
- Отделения и банкоматы
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8-800-511-86-97(499) 705-86-97