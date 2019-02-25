до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 10,90 %

20 000 ... 1 000 000 ₽

3 мес. ... 3 года Максимальная 14,90 %

20 000 ... 1 000 000 ₽

3 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии не более двух физических лиц, обязательно супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно для заемщиков от 21 до 23 лет родителей / близких родственников, обязательно Страхование без страхования + 1,6-5,6 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования копия

другие документы

трудовой договор копия

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия

паспорт оригинал

заявление-анкета оригинал все копии предоставляются в банк вместе с оригиналами документов, на основании которых они были изготовлены Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая ставка;

возможно подтверждение дохода справкой по форме банка;

погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы повышенная ставка при отказе от страхования Особые ограничения требуется наличие положительной кредитной истории или ее отсутствие

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.