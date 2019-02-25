Стандартный
ФорБанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,90%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 10,90 %
- 50 000 ... 300 000 ₽
- 3 мес. ... 3 года
Максимальная
- 15,90 %
- 50 000 ... 300 000 ₽
- 37 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
при сумме кредита от 300 тыс. до 1 млн
движимого имущества, обязательно
при сумме кредита от 50 тыс. до 1 млн
поручительство и гарантии
на выбор
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
Страхование
-
без страхования
+ 1,6-6,6 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы по предоставляемому залогу
-
трудовой договор
копия
-
трудовая книжка
копия
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия
-
паспорт
оригинал
-
заявление-анкета
оригинал
при подаче заемщиком/поручителем копий документов сотруднику Банка предъявляются оригиналы документов для сверки
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
1. При залоге движимого имущества:штраф 20% годовых от суммы просроченной задолженности; 2. При залоге недвижимого имущества:штраф в размере ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на день заключения
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - до 70 лет;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами на выбор заемщика;
- максимальное соотношение к/з до 100%;
- основной доход (2-НДФЛ или Справка по форме Банка;
- возможность бесплатного выбора даты ежемесячного платежа.
Минусы
- повышенная ставка при отказе от страхования;
- на сайте Банка отсутствует информация о минимальном сроке рассмотрения заявки;
- требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита.
Особые ограничения
- размер суммы кредита зависит от вида имущества, предоставляемого в залог
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.02.2019 17:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Стандартный» в 11 городах России
2 867
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
- Адрес
- 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
- ОГРН
- 1022200526061
- Сайт
- www.forbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8-800-511-86-97(499) 705-86-97