до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 10,90 %

50 000 ... 300 000 ₽

3 мес. ... 3 года Максимальная 15,90 %

50 000 ... 300 000 ₽

37 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог при сумме кредита от 300 тыс. до 1 млн недвижимого имущества, обязательно при сумме кредита от 50 тыс. до 1 млн движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно Страхование без страхования + 1,6-6,6 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы документы по предоставляемому залогу

трудовой договор копия

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия

паспорт оригинал

заявление-анкета оригинал при подаче заемщиком/поручителем копий документов сотруднику Банка предъявляются оригиналы документов для сверки Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 1. При залоге движимого имущества:штраф 20% годовых от суммы просроченной задолженности; 2. При залоге недвижимого имущества:штраф в размере ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации на день заключения Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возраст заемщика - до 70 лет;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами на выбор заемщика;

максимальное соотношение к/з до 100%;

основной доход (2-НДФЛ или Справка по форме Банка;

возможность бесплатного выбора даты ежемесячного платежа. Минусы повышенная ставка при отказе от страхования;

на сайте Банка отсутствует информация о минимальном сроке рассмотрения заявки;

требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита. Особые ограничения размер суммы кредита зависит от вида имущества, предоставляемого в залог

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.