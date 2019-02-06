Байкальский
Байкалкредобанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
17,00%
Сумма
до 5 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 7 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
целевое использование ссуды предоставляется заемщиком в случае превышения выданной суммы 400 000 рублей
Ставки
- 17,00 %
- 100 000 ... 5 000 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
при сумме кредита до 300 тыс. - поручительство 1 физ. лица или залог, при сумме кредита свыше 300 тыс. - поручительство супруга(при наличии) и 1 физ. лица/ поручительство 2 физ. лиц или залог
Страхование
-
имущественное
базовая ставка
-
личное
в случае отсутсвия поручителя
страхование жизни военнослужащих обязательно
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме организации-работодателя
-
другие документы
при необходимости
Документы
- документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
- документы по предоставляемому залогу
- документы, подтверждающие кредитную историю
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- полный список документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
(календарных)
Максимальный срок действия кредитного решения
5 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита
- альтернативные способы обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита;
- срок рассмотрения кредитной заявки - до 7 дней
Особые ограничения
- личное страхование требуется для необеспеченных кредитов
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 06.02.2019 15:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Байкальский» в 2 городах России
2 163
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Байкалкредобанк»
- Адрес
- 664025, г. Иркутск ул. Ленина, д. 18
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 24-16-20