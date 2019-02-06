Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги целевое использование ссуды предоставляется заемщиком в случае превышения выданной суммы 400 000 рублей Ставки 17,00 %

100 000 ... 5 000 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно при сумме кредита до 300 тыс. - поручительство 1 физ. лица или залог, при сумме кредита свыше 300 тыс. - поручительство супруга(при наличии) и 1 физ. лица/ поручительство 2 физ. лиц или залог Страхование имущественное базовая ставка

личное в случае отсутсвия поручителя страхование жизни военнослужащих обязательно Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме организации-работодателя

другие документы при необходимости Документы документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество

документы по предоставляемому залогу

документы, подтверждающие кредитную историю

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета полный список документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (календарных) до 7 дней Максимальный срок действия кредитного решения 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита

альтернативные способы обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется постоянная регистрация (трудоустройство) в регионе предоставления кредита;

срок рассмотрения кредитной заявки - до 7 дней Особые ограничения личное страхование требуется для необеспеченных кредитов

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.