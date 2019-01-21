до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 20,00 %

300 000 ... 3 500 000 ₽

6 мес. ... 1 год Максимальная 22,00 %

300 000 ... 3 500 000 ₽

25 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог квартира, капитальный гараж/машино-место, жилой дом с земельным участком недвижимого имущества, обязательно Страхование имущественное, личное и титульное Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы паспорт

трудовая книжка

документы на недвижимость

заявление-анкета

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии) документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / страховое свидетельство государственного пенсионного страхования / ИНН Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 3 до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита под залог Минусы требуется личное, имущественное и титульное страхование;

высокая ставка;

подтверждение дохода справкой по форме 2-НДФЛ

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.