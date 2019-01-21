Фора-Залоговый
Фора-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 20,00%
Сумма
до 3 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 20,00 %
- 300 000 ... 3 500 000 ₽
- 6 мес. ... 1 год
Максимальная
- 22,00 %
- 300 000 ... 3 500 000 ₽
- 25 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира, капитальный гараж/машино-место, жилой дом с земельным участком
Страхование
- имущественное, личное и титульное
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- паспорт
- трудовая книжка
- документы на недвижимость
- заявление-анкета
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
- документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / страховое свидетельство государственного пенсионного страхования / ИНН
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита под залог
Минусы
- требуется личное, имущественное и титульное страхование;
- высокая ставка;
- подтверждение дохода справкой по форме 2-НДФЛ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 21.01.2019 17:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Фора-Залоговый» в 30 городах России
4 793
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- ОГРН
- 1027739553764
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба