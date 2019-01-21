Вход

Фора-Залоговый

Фора-Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 20,00%
Сумма
до 3 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 3 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 20,00 %
  • 300 000 ... 3 500 000 ₽
  • 6 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 22,00 %
  • 300 000 ... 3 500 000 ₽
  • 25 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира, капитальный гараж/машино-место, жилой дом с земельным участком
Страхование
  • имущественное, личное и титульное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • паспорт
  • трудовая книжка
  • документы на недвижимость
  • заявление-анкета
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • документ на выбор: водительское удостоверение / загранпаспорт / страховое свидетельство государственного пенсионного страхования / ИНН
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита под залог
Минусы
  • требуется личное, имущественное и титульное страхование;
  • высокая ставка;
  • подтверждение дохода справкой по форме 2-НДФЛ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 21.01.2019 17:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Фора-Залоговый» в 30 городах России
4 793
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
ОГРН
1027739553764
Сайт
www.forabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 43
Банкоматы 36
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще