на выбор залог как альтернатива

на выбор поручительство и гарантии как альтернатива

физических лиц, как альтернатива

юридических лиц, как альтернатива

при сумме кредита от 50 тыс. до 300 тыс. - поручительство физ. лица и/или залог имущества, от 300 тыс. до 500 тыс. - поручительство физ. лица и залог имущества, залоговая стоимость которого составляет не менее 50% от суммы кредита / залог имущества, залоговая стоимость которого составляет не менее 100% от суммы кредита; от 500 тыс. - залог имущества, залоговая стоимость которого составляет не менее 100% от суммы кредита