Потребительский
Кемсоцинбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 7 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 13,50 %
- от 300 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 22,00 %
- 50 000 ... 300 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог как альтернатива
на выбор
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
юридических лиц, как альтернатива
при сумме кредита от 50 тыс. до 300 тыс. - поручительство физ. лица и/или залог имущества, от 300 тыс. до 500 тыс. - поручительство физ. лица и залог имущества, залоговая стоимость которого составляет не менее 50% от суммы кредита / залог имущества, залоговая стоимость которого составляет не менее 100% от суммы кредита; от 500 тыс. - залог имущества, залоговая стоимость которого составляет не менее 100% от суммы кредита
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев, заемщика и поручителя
-
справка по форме банка / запрос работодателю
за последние 6 месяцев, заемщика и поручителя
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
- документы по предоставляемому залогу
- ИНН
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
- копия паспорта поручителя
- ИНН поручителя
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% за каждый просроченный день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без личного страхования;
- срок действия решения - 30 дней;
- альтернативные способы обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- срок рассмотрения кредитной заявки - до 7 дней
Особые ограничения
- возможно снижение ставки при наличии обеспечения в виде залога движимого и (или) недвижимого имущества, рыночной стоимостью в два раза превышающей сумму кредита;
- возможно снижение ставки при наличии дохода заемщика в два раза превышающего необходимый доход при хорошем финансовом положении
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 6 городах России
1 507
Справочная информация
АО «Кемеровский социально-инновационный банк»
- Адрес
- 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 12
- ОГРН
- 1024200001891
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кемерово
- Телефоны
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(3842) 36-90-90