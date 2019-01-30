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Потребительский

Кемсоцинбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
от 300 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 7 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 13,50 %
  • от 300 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 22,00 %
  • 50 000 ... 300 000 ₽
  • 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог как альтернатива
на выбор
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
юридических лиц, как альтернатива
при сумме кредита от 50 тыс. до 300 тыс. - поручительство физ. лица и/или залог имущества, от 300 тыс. до 500 тыс. - поручительство физ. лица и залог имущества, залоговая стоимость которого составляет не менее 50% от суммы кредита / залог имущества, залоговая стоимость которого составляет не менее 100% от суммы кредита; от 500 тыс. - залог имущества, залоговая стоимость которого составляет не менее 100% от суммы кредита
Страхование
  • имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 6 месяцев, заемщика и поручителя
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    за последние 6 месяцев, заемщика и поручителя
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
  • документы по предоставляемому залогу
  • ИНН
  • паспорт
    копия
  • заявление-анкета
  • копия паспорта поручителя
  • ИНН поручителя
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% за каждый просроченный день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без личного страхования;
  • срок действия решения - 30 дней;
  • альтернативные способы обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • срок рассмотрения кредитной заявки - до 7 дней
Особые ограничения
  • возможно снижение ставки при наличии обеспечения в виде залога движимого и (или) недвижимого имущества, рыночной стоимостью в два раза превышающей сумму кредита;
  • возможно снижение ставки при наличии дохода заемщика в два раза превышающего необходимый доход при хорошем финансовом положении
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 6 городах России
1 507
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Справочная информация
АО «Кемеровский социально-инновационный банк»
Адрес
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 12
ОГРН
1024200001891
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Телефоны
(3842) 36-90-90

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