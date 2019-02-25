документы, подтверждающие получение пенсии за последний месяц (оригинал/копия) (выписка со счета, на который осуществляется перечисление пенсии или копия сберегательной книжки, или персональная квитанция пероснифицированного выплатного документа (поручения), или справква из органов Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Федеральной службы безопасности и других министерств и ведомств в случае назначения заемщику пенсии за выслугу лет по достижении специально установленного возраста)