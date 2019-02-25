Поддержка пенсионеров
ФорБанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,90 %
- 20 000 ... 500 000 ₽
- 3 мес. ... 3 года
Максимальная
- 13,90 %
- 20 000 ... 500 000 ₽
- 3 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию банка
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
Страхование
-
без страхования
+ 2,6-4,6 п.п. при отказе от страхования
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
Для работающих категорий граждан, находящихся на пенсионном обеспечении, стаж работы на последнем месте работы - не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- другие документы
возможно предоставление иных документов, подтверждающих получение дохода
Документы
- другие документы
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия
-
страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
оригинал
-
пенсионное удостоверение
копия
-
паспорт
оригинал
-
заявление-анкета
оригинал
документы, подтверждающие получение пенсии за последний месяц (оригинал/копия) (выписка со счета, на который осуществляется перечисление пенсии или копия сберегательной книжки, или персональная квитанция пероснифицированного выплатного документа (поручения), или справква из органов Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Федеральной службы безопасности и других министерств и ведомств в случае назначения заемщику пенсии за выслугу лет по достижении специально установленного возраста)
Количество созаемщиков
0 человек
Прочие требования к заемщику
- При наличии письменного согласия заемщика на приобретение страхового продукта, связанного со страхованием жизни и здоровья, документы, подтверждающие наличие в собственности заемщика активов, не предоставляются
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Производятся по выбору заемщика 10 или 20 числа
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- широкий выбор предоставляемых документов;
- возможность выбора платежной даты.
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе получения кредита;
- повышенная ставка при отказе от страхования.
Особые ограничения
- кредит для пенсионеров;
- обязательное обеспечение;
- наличие в собственности заемщика недвижимого и/или движимого имущества, стоимостью не менее суммы кредита.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 25.02.2019 17:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Поддержка пенсионеров» в 11 городах России
2 806
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «ФорБанк»
- Адрес
- 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5
- ОГРН
- 1022200526061
- Сайт
- www.forbank.ru
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