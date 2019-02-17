до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 16,90 %

до 150 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие физические лица должны являться членами Томской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ, либо членами Первичной профсоюзной организации Федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности» Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию подтверждение дополнительного дохода на выбор другие документы в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования копия

ИНН копия

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 7 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно

частями/траншами Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения по свободному графику ежемесячно выплачиваются только проценты Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возраст заемщика – от 18 лет на момент предоставления кредита;

возможность получения кредита ИП;

отсутствие требований о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;

без страхования;

льготные процентные ставки членам профсоюзной организации Минусы срок рассмотрения заявки - до 7 дней Особые ограничения

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.