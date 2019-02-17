Вход
Поиск

Потребительский без обеспечения

Томскпромстройбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
16,90%
Сумма
до 150 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 7 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 16,90 %
  • до 150 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
физические лица должны являться членами Томской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ, либо членами Первичной профсоюзной организации Федерального государственного бюджетного учреждения «Сибирский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности»
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка по форме организации-работодателя
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • другие документы
в соответствии с документами, предоставляемыми по основному месту работы
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
    копия
  • ИНН
    копия
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • по свободному графику
ежемесячно выплачиваются только проценты
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • возраст заемщика – от 18 лет на момент предоставления кредита;
  • возможность получения кредита ИП;
  • отсутствие требований о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;
  • без страхования;
  • льготные процентные ставки членам профсоюзной организации
Минусы
  • срок рассмотрения заявки - до 7 дней
Особые ограничения
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 17.02.2019 18:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 6 городах России
1 762
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Адрес
634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
ОГРН
1027000002446
Отделения и банкоматы
в вашем городе Томск
Отделения 5
Банкоматы 28
посмотреть на карте
Телефоны
(3822) 26-59-31

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще