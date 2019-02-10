до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 16,50 %

от 30 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 17,50 %

от 30 000 ₽

2 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно юридических лиц, как альтернатива при сумме кредита до 500 тыс. руб. - поручительство 1-го физ. лица и/или залог имущества, свыше 500 тыс. руб. - поручительство 2-х физ. лиц и/или залог имущества на выбор залог как альтернатива поручительству недвижимого имущества, как альтернатива поручительству движимого имущества, как альтернатива поручительству автотранспорта, как альтернатива поручительству иного движимого имущества, как альтернатива Страхование без страхования

имущественное по требованию банка

личное по желанию клиента Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор + 3 п. п. для клиентов, подтверждающих основную часть доходов путем предоставления справки по форме банка справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев, заемщика и поручителя

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю за последние 6 месяцев, заемщика и поручителя

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию для пенсионеров + 3 п. п. для клиентов, подтверждающих основную часть доходов путем предоставления справки по форме банка Документы документы по предоставляемому залогу

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Прочие требования к заемщику постоянная или временная регистрация на территории Чувашской Республики, Республики Марий Эл, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской области Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное мораторий

платный период Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы льготные условия кредитования для сотрудников государственных и бюджетных организаций;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

возможность учета совокупного дохода семьи;

альтернативные способы подтверждения дохода;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита Минусы повышенная ставка для клиентов, подтверждающих основную часть доходов путем предоставления справки по форме банка Особые ограничения льготная ставка для сотрудников государственных и бюджетных организаций;

льготная ставка для заемщиков, предоставивших в обеспечение кредита высоколиквидный залог, покрывающий залоговой стоимостью сумму кредита более чем в полтора раза

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.