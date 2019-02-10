Универсальный
Чувашкредитпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 16,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 16,50 %
- от 30 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 17,50 %
- от 30 000 ₽
- 2 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, как альтернатива
при сумме кредита до 500 тыс. руб. - поручительство 1-го физ. лица и/или залог имущества, свыше 500 тыс. руб. - поручительство 2-х физ. лиц и/или залог имущества
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
поручительству
движимого имущества, как альтернатива
поручительству
автотранспорта, как альтернатива
поручительству
иного движимого имущества, как альтернатива
поручительству
Страхование
- без страхования
-
имущественное
по требованию банка
-
личное
по желанию клиента
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
+ 3 п. п. для клиентов, подтверждающих основную часть доходов путем предоставления справки по форме банка
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев, заемщика и поручителя
- справка по форме 3-НДФЛ
-
справка по форме банка / запрос работодателю
за последние 6 месяцев, заемщика и поручителя
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
для пенсионеров
+ 3 п. п. для клиентов, подтверждающих основную часть доходов путем предоставления справки по форме банка
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
- постоянная или временная регистрация на территории Чувашской Республики, Республики Марий Эл, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской области
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- мораторий
- платный период
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- льготные условия кредитования для сотрудников государственных и бюджетных организаций;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- возможность учета совокупного дохода семьи;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита
Минусы
- повышенная ставка для клиентов, подтверждающих основную часть доходов путем предоставления справки по форме банка
Особые ограничения
- льготная ставка для сотрудников государственных и бюджетных организаций;
- льготная ставка для заемщиков, предоставивших в обеспечение кредита высоколиквидный залог, покрывающий залоговой стоимостью сумму кредита более чем в полтора раза
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 16:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Универсальный» в 8 городах России
1 917
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
- Адрес
- 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
- ОГРН
- 1022100000064
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Чебоксары
- Телефоны
-
(8352) 30-93-09