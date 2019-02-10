Вход

Надежный партнер

Чувашкредитпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 26,00%
Сумма
до 500 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 26,00 %
  • 30 000 ... 500 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 27,00 %
  • 30 000 ... 500 000 ₽
  • 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
  • личное
    по желанию клиента
Требования и документы
Категория заемщиков
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
    копия и оригинал
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Прочие требования к заемщику
  • положительная кредитная история в любом банке
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • мораторий
  • платный период
Нарушение обязательств по кредиту
пени за просрочку платежа в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • скидка к процентной ставке работникам бюджетной сферы;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • без страхования;
  • без обеспечения;
  • возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам
Минусы
  • высокая ставка
Особые ограничения
  • кредит для клиентов с положительной кредитной историей в любом банке
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 10.02.2019 17:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Надежный партнер» в 8 городах России
1 949
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
ОГРН
1022100000064
Отделения и банкоматы
в вашем городе Чебоксары
Отделения 8
Банкоматы 32
посмотреть на карте
Телефоны
(8352) 30-93-09

Кредиты

Популярные предложения

Кредиты банков

Показать еще