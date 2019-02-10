Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 26,00 %

30 000 ... 500 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 27,00 %

30 000 ... 500 000 ₽

1 год ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования

личное по желанию клиента Требования и документы Категория заемщиков индивидуальные предприниматели

пенсионеры

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы пенсионное удостоверение

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Прочие требования к заемщику положительная кредитная история в любом банке Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное мораторий

платный период Нарушение обязательств по кредиту пени за просрочку платежа в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

скидка к процентной ставке работникам бюджетной сферы;

альтернативные способы подтверждения дохода;

без страхования;

без обеспечения;

возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам Минусы высокая ставка Особые ограничения кредит для клиентов с положительной кредитной историей в любом банке

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.