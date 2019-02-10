Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,50 %

15 000 ... 500 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 16,50 %

15 000 ... 500 000 ₽

2 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно юридических лиц, как альтернатива на выбор залог как альтернатива поручительству недвижимого имущества, как альтернатива поручительству движимого имущества, как альтернатива поручительству автотранспорта, как альтернатива поручительству иного движимого имущества, как альтернатива Страхование без страхования

личное по желанию заемщика Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

пенсионеры работающие и неработающие Возраст заемщика для мужчин от 60 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 55 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка по форме организации-работодателя

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы документы по предоставляемому залогу

пенсионное удостоверение

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Прочие требования к заемщику наличие оформленной пенсии Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное мораторий

платный период Нарушение обязательств по кредиту пени за просрочку платежа в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

альтернативные способы подтверждения дохода;

альтернативные способы обеспечения;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

без страхования;

возможно кредитование ИП Минусы высокая процентная ставка Особые ограничения кредит для пенсионеров (в т.ч. работающих)

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.