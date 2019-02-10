до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита ремонт Ставки 16,50 %

от 30 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно юридических лиц, обязательно при сумме кредита свыше 1 млн руб. обязателен залог ремонтируемой недвижимости на выбор залог как альтернатива поручительству недвижимого имущества, как альтернатива поручительству движимого имущества, как альтернатива поручительству автотранспорта, как альтернатива поручительству иного движимого имущества, обязательно Страхование имущественное

личное по желанию заемщика Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор + 1 п. п. для клиентов (за исключением работников бюджетной сферы и государственных предприятий), подтверждающих основную часть доходов путем предоставления справки по форме банка справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю за последние 6 месяцев + 1 п. п. для клиентов (за исключением работников бюджетной сферы и государственных предприятий), подтверждающих основную часть доходов путем предоставления справки по форме банка Документы документы по предоставляемому залогу

паспорт копия и оригинал

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Прочие требования к заемщику постоянная или временная регистрация на территории Чувашской Республики, Республики Марий Эл, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской области. Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 6 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту в размере двукратной процентной ставки по кредитному договору с суммы просроченного платежа за период просрочки с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной кредитным договором, по дату погашения просроченной задолженности, но не менее 100 рублей Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

возможность получения кредита ИП;

возможность учета совокупного дохода семьи;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита;

сниженная процентная ставка для работников бюджетной сферы;

страхование не требуется Минусы срок рассмотрения заявки - до 6 дней Особые ограничения кредит на ремонт;

повышенная ставка для клиентов (за исключением работников бюджетной сферы и государственных предприятий), подтверждающих основную часть доходов путем предоставления справки по форме банка

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.