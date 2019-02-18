Потребительский с обеспечением
Автоградбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,90%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,90 %
- от 500 000 ₽
- 3 мес. ... 3 года
Максимальная
- 15,90 %
- от 500 000 ₽
- 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог как альтернатива
на выбор
недвижимого имущества, как альтернатива
поручительству
движимого имущества, как альтернатива
поручительству
автотранспорта, как альтернатива
поручительству
Страхование
-
без страхования
+2,5 п. п. к базовой ставке
- имущественное
-
личное
базовая ставка
при выдаче кредита в сумме более 1 млн. рублей под залог автотранспортного средства, обязательным условием является страхование КАСКО на весь срок действия кредитного договора, исключением являются ситуации, когда залоговая стоимость автотранспортного средства превышает сумму кредита в два раза, возможно страхование КАСКО с применением франшизы, максимальное значение которой не превышает 15 тыс. руб.
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- пенсионеры
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- документы по предоставляемому залогу
-
страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
копия
-
ИНН
копия
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа, при залоге недвижимости - 0,06%
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
- возраст заемщика - от 18 лет;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- если у заемщика отсутствует прописка в городе присутствия банка (исключением является прописка в радиусе 50 км. от города присутствия банка) и кредит выдается без обеспечения, то обязательным условием для выдачи кредита является предоставление в качестве дополнительного обеспечения поручительства/созаемщика имеющего прописку не дальше, чем в радиусе 50 км. от города присутствия банка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 18.02.2019 16:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 19 городах России
3 970
Справочная информация
АО «Автоградбанк»
- Адрес
- 423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
- ОГРН
- 1021600000806
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
-
(8552) 32-50-00