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На любые цели с обеспечением

Девон-Кредит, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,40%
Сумма
до 3 000 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 3 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,40 %
  • 150 000 ... 3 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Максимальная
  • 21,00 %
  • 150 000 ... 3 000 000 ₽
  • 2 года ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
Страхование
  • имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 22 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 4 месяцев
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    за последние 4 месяцев
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    или выписка по счету о поступлении пенсии, заверенная обслуживающим банком
Документы
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • документы по предоставляемому залогу
  • ИНН
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • копия трудовой книжки (все заполненные страницы), заверенная работодателем (при сумме кредита более 140 000 рублей)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита на просроченную задолженность по погашению кредита начисляется неустойка в размере, равном удвоенному размеру процентной ставки за пользование кредитом (но не более 36% годовых), за каждый день нарушения обязательств по погашению кредита
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
  • длительный срок кредитования;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору клиента;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • не указаны ставки при отказе от страхования
Особые ограничения
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты банка с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 16:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели» в 14 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
Адрес
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
ОГРН
1021600002148
Отделения и банкоматы
в вашем городе Альметьевск
Отделения 6
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Телефоны
8 800 200-92-22 — единая справочная служба

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