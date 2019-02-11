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Кузнецкий стандарт плюс без обеспечения

Кузнецкий, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,80%
Сумма
до 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 14,80 %
  • 100 000 ... 500 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Максимальная
  • 19,99 %
  • 20 000 ... 100 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 3 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Дополнительная информация

при отказе от личного страхования банк вправе запросить поручительство двух и более лиц

Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 19 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 19 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,05% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • рассмотрение заявки - до 2-х дней;
  • возможность предоставления кредита без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
  • льготные процентные ставки для заемщиков, являющихся государственными/муниципальными служащими;
  • возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам;
  • возраст заемщика - от 19 лет
Минусы
  • повышенная ставка при отказе от личного страхование;
  • требуется имущественное страхование залога;
  • обязательное официальное подтверждение дохода
Особые ограничения
  • максимальная сумма кредита зависит от возраста заёмщика;
  • при отказе от личного страхования банк вправе запросить поручительство двух и более лиц
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 14:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Кузнецкий стандарт плюс» в 13 городах России
2 095
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Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
ОГРН
1125800000094
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пенза
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Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

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