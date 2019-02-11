Кузнецкий стандарт плюс без обеспечения
Кузнецкий, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 14,80%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 14,80 %
- 100 000 ... 500 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 19,99 %
- 20 000 ... 100 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 3 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Дополнительная информация
при отказе от личного страхования банк вправе запросить поручительство двух и более лиц
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 19 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 19 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
-
трудовая книжка
копия
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 2 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,05% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- рассмотрение заявки - до 2-х дней;
- возможность предоставления кредита без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
- льготные процентные ставки для заемщиков, являющихся государственными/муниципальными служащими;
- возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам;
- возраст заемщика - от 19 лет
Минусы
- повышенная ставка при отказе от личного страхование;
- требуется имущественное страхование залога;
- обязательное официальное подтверждение дохода
Особые ограничения
- максимальная сумма кредита зависит от возраста заёмщика;
- при отказе от личного страхования банк вправе запросить поручительство двух и более лиц
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 11.02.2019 14:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Кузнецкий стандарт плюс» в 13 городах России
2 095
Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
- Адрес
- 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
- ОГРН
- 1125800000094
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пенза
- Телефоны
-
8 800 100-64-10 — единая справочная служба(8412) 45-02-67