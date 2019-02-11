до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 14,80 %

100 000 ... 2 000 000 ₽

1 год ... 5 лет Максимальная 19,99 %

20 000 ... 100 000 ₽

1 мес. ... 1 год Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно на выбор залог как альтернатива Страхование без страхования + 3 п. п. к базовой ставке

имущественное и личное базовая ставка

имущественное + 3 п. п. к базовой ставке при наличии залога имущественное страхование является обязательным Дополнительная информация при отказе от личного страхования банк вправе запросить поручительство двух и более лиц Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

работники бюджетной сферы / госслужащие

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 22 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 22 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии копия

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 2 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 0,05% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

платежные терминалы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы рассмотрение заявки - до 2-х дней;

возможность предоставления кредита без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;

льготные процентные ставки для заемщиков, являющихся государственными/муниципальными служащими;

возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам;

возраст заемщика - от 19 лет Минусы повышенная ставка при отказе от личного страхование;

требуется имущественное страхование залога;

обязательное официальное подтверждение дохода Особые ограничения максимальная сумма кредита зависит от возраста заёмщика;

при отказе от личного страхования банк вправе запросить поручительство двух и более лиц

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.