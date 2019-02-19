Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 12,00 %

1 000 000 ... 3 000 000 ₽

3 мес. ... 5 лет Максимальная 15,00 %

1 000 000 ... 3 000 000 ₽

3 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива физических лиц, как альтернатива Страхование без страхования +1 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

военнослужащие

работники правоохранительных органов

адвокаты / нотариусы Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ не требуется, если предоставлен СНИЛС Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

другие документы

документы по предоставляемому залогу

паспорт

заявление-анкета копия трудовой книжки, заверенная работодателем / гражданско-правовой договор - не требуется, если предоставлен СНИЛС Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 2 дней Максимальный срок действия кредитного решения 21 день Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту + 12 п.п. к ставке договора Способ оплаты кассы

платежные терминалы

автоматическое погашение по платежному поручению

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

крупная сумма кредита Минусы подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ;

повышенная процентная ставка без личного страхования Особые ограничения льготная ставка при подтверждении дохода выпиской из ПФР и при участии в программе добровольного страхования жизни и здоровья(с 19.11.2018 по 01.06.2019)

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.