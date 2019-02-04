Выгодное предложение
БКС Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
19,90%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 19,90 %
- 50 000 ... 1 500 000 ₽
- 1 год 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию заёмщика
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы или совладельцы собственного бизнеса
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Требования к трудоустройству:
в регионе предоставления кредита
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
* полный перечень указан на сайте банка
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
-
справка по форме банка / запрос работодателю
(для суммы кредита не более 500 000 рублей)
-
другие документы
заверенная банковская выписка по расчетному счету о ежемесячных поступлениях заработной платы, пенсий и других поступлений (с указанием в назначении платежа обоснования выплат) в течение 6-ти месяцев
* полный перечень указан на сайте банка
Документы
-
трудовой договор
копия
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- один из дополнительных документов: водительское удостоверение; пенсионное удостоверение; загранпаспорт; ИНН; СНИЛС
Количество созаемщиков
до 1 человека
заемщик может привлечь в качестве созаемщика супруга(-гу)
Прочие требования к заемщику
-
наличие стационарного телефона
домашний и рабочий
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- без личного страхования;
- крупная сумма кредита;
- возможна выдача кредита без обеспечения
Минусы
- высокая ставка
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 04.02.2019 09:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Выгодное предложение» в 41 городе России
17 509
Справочная информация
АО «БКС Банк»
- Адрес
- 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
- ОГРН
- 1055400000369
- Сайт
- bcs-bank.com
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 500-58-598 800 500-58-80