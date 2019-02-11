Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 8,90 %

100 000 ₽

1 год Максимальная 13,90 %

100 000 ₽

1 год Подробная таблица ставок Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры онлайн заявка доступна к заполнению людям от 35 лет Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 85 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 85 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы трудовая книжка копия

заявление-анкета

пенсионное удостоверение

паспорт документ на выбор: ИНН / страховой медицинский полис / водительское удостоверение / удостоверение военнослужащего / военный билет / заграничный паспорт, страховое пенсионное свидетельство Прочие требования к заемщику регистрация в регионе предоставления кредита - не менее 4-х месяцев; онлайн заявка доступна к заполнению людям от 35 лет Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

системы денежных переводов

электронные платежные системы

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

без страхования;

невысокая процентная ставка;

возраст заемщика - до 85 лет Минусы небольшие сумма и срок кредита;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Особые ограничения минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 35 лет Оставить заявку 2 176 заявок за 30 дней Дата актуализации: 11.02.2019 12:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.