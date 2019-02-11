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Денежный кредит

Совкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 8,90%
Сумма
100 000
Срок
1 год
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
2 176 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 8,90 %
  • 100 000 ₽
  • 1 год
Максимальная
  • 13,90 %
  • 100 000 ₽
  • 1 год
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
онлайн заявка доступна к заполнению людям от 35 лет
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 85 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 85 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • трудовая книжка
    копия
  • заявление-анкета
  • пенсионное удостоверение
  • паспорт
  • документ на выбор: ИНН / страховой медицинский полис / водительское удостоверение / удостоверение военнослужащего / военный билет / заграничный паспорт, страховое пенсионное свидетельство
Прочие требования к заемщику
  • регистрация в регионе предоставления кредита - не менее 4-х месяцев; онлайн заявка доступна к заполнению людям от 35 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • без страхования;
  • невысокая процентная ставка;
  • возраст заемщика - до 85 лет
Минусы
  • небольшие сумма и срок кредита;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 35 лет
Оставить заявку
2 176 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 12:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Денежный кредит» в 288 городах России
194 563
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Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
Адрес
156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
ОГРН
1144400000425
Сайт
www.sovcombank.ru
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Телефоны
8 800 100-00-06 — единая справочная служба

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