Денежный кредит
Совкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 8,90%
Сумма
100 000 ₽
Срок
1 год
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- требуется подтверждение дохода
2 176 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 8,90 %
- 100 000 ₽
- 1 год
Максимальная
- 13,90 %
- 100 000 ₽
- 1 год
Подробная таблица ставок
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- пенсионеры
онлайн заявка доступна к заполнению людям от 35 лет
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 85 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 85 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
-
трудовая книжка
копия
- заявление-анкета
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- документ на выбор: ИНН / страховой медицинский полис / водительское удостоверение / удостоверение военнослужащего / военный билет / заграничный паспорт, страховое пенсионное свидетельство
Прочие требования к заемщику
- регистрация в регионе предоставления кредита - не менее 4-х месяцев; онлайн заявка доступна к заполнению людям от 35 лет
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- электронные платежные системы
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- без страхования;
- невысокая процентная ставка;
- возраст заемщика - до 85 лет
Минусы
- небольшие сумма и срок кредита;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- минимальный возраст заемщика при подаче заявки онлайн - 35 лет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Денежный кредит» в 288 городах России
194 563
Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
- Адрес
- 156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
- ОГРН
- 1144400000425
- Сайт
- www.sovcombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кострома
- Телефоны
-
8 800 100-00-06 — единая справочная служба