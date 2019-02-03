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На неотложные нужды

Дон-Тексбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 21,50%
Сумма
до 100 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 7 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 21,50 %
  • 20 000 ... 100 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Максимальная
  • 23,00 %
  • 20 000 ... 100 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 20 лет на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • ИНН
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • по свободному графику
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без обеспечения;
  • возможность получения кредита ИП;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • без личного страхования
Минусы
  • небольшая сумма кредита;
  • рассмотрение заявки - до 7 дней;
  • широкий диапазон ставок
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 03.02.2019 13:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На неотложные нужды» в 3 городах России
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Справочная информация
ООО «Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк»
Адрес
346500, Ростовская обл., г. Шахты, просп. Красной Армии, д. 140
Отделения и банкоматы
в вашем городе Шахты
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Телефоны
(8636) 22-46-71

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