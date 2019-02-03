Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 21,50 %

20 000 ... 100 000 ₽

1 мес. ... 3 года Максимальная 23,00 %

20 000 ... 100 000 ₽

1 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы ИНН

трудовой договор

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 2 до 7 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

по свободному графику Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без обеспечения;

возможность получения кредита ИП;

альтернативные способы подтверждения дохода;

без личного страхования Минусы небольшая сумма кредита;

рассмотрение заявки - до 7 дней;

широкий диапазон ставок

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.