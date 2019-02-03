На неотложные нужды
Дон-Тексбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 21,50%
Сумма
до 100 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 2 до 7 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 21,50 %
- 20 000 ... 100 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Максимальная
- 23,00 %
- 20 000 ... 100 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- ИНН
- трудовой договор
- трудовая книжка
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- по свободному графику
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без обеспечения;
- возможность получения кредита ИП;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- без личного страхования
Минусы
- небольшая сумма кредита;
- рассмотрение заявки - до 7 дней;
- широкий диапазон ставок
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 03.02.2019 13:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На неотложные нужды» в 3 городах России
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Справочная информация
ООО «Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк»
- Адрес
- 346500, Ростовская обл., г. Шахты, просп. Красной Армии, д. 140
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Шахты
- Телефоны
-
(8636) 22-46-71