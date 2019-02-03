до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 16,00 %

от 20 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Максимальная 22,70 %

от 20 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно на выбор залог как альтернатива Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 20 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 20 лет на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы трудовой договор

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 2 до 7 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы возможность получения кредита ИП;

без личного страхования;

возраст заемщика - до 75 лет;

альтернативные способы подтверждения дохода;

альтернативные способы обеспечения;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита Минусы рассмотрение заявки - до 7 дней

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 03.02.2019 13:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.