до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 18,00 %

0 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 20,00 %

0 ₽

3 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно юридических лиц, обязательно до 100 тыс. руб.- поручительство 1-го физ. лица, либо юр. лица, либо под залог ликвидного имущества, свыше 100 тыс. руб. – поручительство 2-х физ. лиц, либо юр. лица, либо под залог ликвидного имущества на выбор залог как альтернатива Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: на территории Кабардино-Балкарской республики Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочего) от 1 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно

частями/траншами Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 10% годовых от суммы просроченной задолженности или ключевая ставка ЦБ РФ на день заключения соответствующего договора (при обеспечении ипотекой) Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

альтернативные способы обеспечения;

возраст заемщика - от 18 лет Минусы рассмотрение заявки – до 5 дней;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Особые ограничения при указании конкретной цели использования кредита (отличной от «потребительские нужды»), заемщик обязан предоставить в течение 5 рабочих дней с даты получения кредита документы, подтверждающие целевое использование средств

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.