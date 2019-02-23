Потребительский
Нальчик, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 18,00%
Сумма
0 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 18,00 %
- 0 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 20,00 %
- 0 ₽
- 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
до 100 тыс. руб.- поручительство 1-го физ. лица, либо юр. лица, либо под залог ликвидного имущества, свыше 100 тыс. руб. – поручительство 2-х физ. лиц, либо юр. лица, либо под залог ликвидного имущества
залог как альтернатива
на выбор
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
на территории Кабардино-Балкарской республики
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
(рабочего)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
- частями/траншами
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
10% годовых от суммы просроченной задолженности или ключевая ставка ЦБ РФ на день заключения соответствующего договора (при обеспечении ипотекой)
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- альтернативные способы обеспечения;
- возраст заемщика - от 18 лет
Минусы
- рассмотрение заявки – до 5 дней;
- подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
- при указании конкретной цели использования кредита (отличной от «потребительские нужды»), заемщик обязан предоставить в течение 5 рабочих дней с даты получения кредита документы, подтверждающие целевое использование средств
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 17:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 1 городе России
1 514
Справочная информация
ООО «Банк «Нальчик»
- Адрес
- 360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 77
- ОГРН
- 1020700000496
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Нальчик
- Телефоны
-
(86622) 44-05-34