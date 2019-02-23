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Потребительский

Нальчик, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 18,00%
Сумма
0
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 18,00 %
  • 0 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 20,00 %
  • 0 ₽
  • 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
юридических лиц, обязательно
до 100 тыс. руб.- поручительство 1-го физ. лица, либо юр. лица, либо под залог ликвидного имущества, свыше 100 тыс. руб. – поручительство 2-х физ. лиц, либо юр. лица, либо под залог ликвидного имущества
залог как альтернатива
на выбор
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
на территории Кабардино-Балкарской республики
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
(рабочего)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
10% годовых от суммы просроченной задолженности или ключевая ставка ЦБ РФ на день заключения соответствующего договора (при обеспечении ипотекой)
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования;
  • альтернативные способы обеспечения;
  • возраст заемщика - от 18 лет
Минусы
  • рассмотрение заявки – до 5 дней;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • при указании конкретной цели использования кредита (отличной от «потребительские нужды»), заемщик обязан предоставить в течение 5 рабочих дней с даты получения кредита документы, подтверждающие целевое использование средств
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 17:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 1 городе России
1 514
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Справочная информация
ООО «Банк «Нальчик»
Адрес
360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого, д. 77
ОГРН
1020700000496
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Телефоны
(86622) 44-05-34

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