до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги также возможно рефинансирование кредитов сторонних банков Ставки Минимальная 15,00 %

300 000 ... 30 000 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Максимальная 21,00 %

300 000 ... 30 000 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива залогу физических лиц, как альтернатива залогу юридических лиц, как альтернатива Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Требования к трудоустройству: ИП - от 1 года Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ применяющие ЕНВД - декларации на 2-е последние отчетные даты с квитанциями об оплате налогов; применяющие УСН - декларация на последнюю отчетную дату с квитанциями об оплате налога

справка по форме банка / запрос работодателю кроме ИП

другие документы для ИП: свидетельсвтво о регистрации; отчет о доходах и расходах (по форме банка) или книгу о доходах и расходах (по форме банка, только применяющие УСН)) Документы документы по предоставляемому залогу

документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество

водительское удостоверение

паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке

свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета согласие супруга(и) заемщика на передачу в залог имущества, находящегося в совместной собственности (нотариально заверенное или оформленное в простой письменной форме в банке); копия рефинансируемого кредитного договора; справка от кредитора о совокупном остатке долга клиента по рефинансируемому договору на текущую дату; копия сообщения (заявления) клиента к кредитору о намерении произвести досрочноепогашение действующего кредита Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 10-ти минут до 1-го дня до 1 дня Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет

на карточный счет

выпускается банковская карта Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет полный или частичный возврат основного долга, предварительно уведомив банк не менее чем за 14 календарных дней до даты досрочного платежа Нарушение обязательств по кредиту 0,1% за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

банкоматы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита;

без личного страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода;

быстрое рассмотрение кредитной заявки;

возможность предоставления кредита без обеспечения;

предоставляется индивидуальным предпринимателям;

возможность получить деньги на рефинансирование Минусы высокая ставка Особые ограничения процентная ставка по рефинансируемому кредиту – ниже, чем в кредитном договоре другого банка, но устанавливается в соответствии с действующими ставками по потребительским кредитам НОКССБАНКа на дату рефинансирования;

положительная кредитная история клиента и отсутствие просрочек по рефинансируемомукредиту не менее 6 месяцев

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 23.02.2019 16:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.