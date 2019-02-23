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Потребительский под поручительство или залог

НОКССбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 30 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 1 дня
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
также возможно рефинансирование кредитов сторонних банков
Ставки
Минимальная
  • 15,00 %
  • 300 000 ... 30 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 21,00 %
  • 300 000 ... 30 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
юридических лиц, как альтернатива
залогу
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
ИП - от 1 года
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
    применяющие ЕНВД - декларации на 2-е последние отчетные даты с квитанциями об оплате налогов; применяющие УСН - декларация на последнюю отчетную дату с квитанциями об оплате налога
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    кроме ИП
  • другие документы
    для ИП: свидетельсвтво о регистрации; отчет о доходах и расходах (по форме банка) или книгу о доходах и расходах (по форме банка, только применяющие УСН))
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
  • водительское удостоверение
  • паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • согласие супруга(и) заемщика на передачу в залог имущества, находящегося в совместной собственности (нотариально заверенное или оформленное в простой письменной форме в банке); копия рефинансируемого кредитного договора; справка от кредитора о совокупном остатке долга клиента по рефинансируемому договору на текущую дату; копия сообщения (заявления) клиента к кредитору о намерении произвести досрочноепогашение действующего кредита
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от 10-ти минут до 1-го дня
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
полный или частичный возврат основного долга, предварительно уведомив банк не менее чем за 14 календарных дней до даты досрочного платежа
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита;
  • без личного страхования;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • быстрое рассмотрение кредитной заявки;
  • возможность предоставления кредита без обеспечения;
  • предоставляется индивидуальным предпринимателям;
  • возможность получить деньги на рефинансирование
Минусы
  • высокая ставка
Особые ограничения
  • процентная ставка по рефинансируемому кредиту – ниже, чем в кредитном договоре другого банка, но устанавливается в соответствии с действующими ставками по потребительским кредитам НОКССБАНКа на дату рефинансирования;
  • положительная кредитная история клиента и отсутствие просрочек по рефинансируемомукредиту не менее 6 месяцев
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 16:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства»
Адрес
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2
ОГРН
1023400000018
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Телефоны
8 800 200-99-97
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(8442) 24-30-04

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