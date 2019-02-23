Потребительский под поручительство или залог
НОКССбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,00%
Сумма
до 30 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
также возможно рефинансирование кредитов сторонних банков
Ставки
Минимальная
- 15,00 %
- 300 000 ... 30 000 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 21,00 %
- 300 000 ... 30 000 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
юридических лиц, как альтернатива
залогу
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Требования к трудоустройству:
ИП - от 1 года
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
справка по форме 3-НДФЛ
применяющие ЕНВД - декларации на 2-е последние отчетные даты с квитанциями об оплате налогов; применяющие УСН - декларация на последнюю отчетную дату с квитанциями об оплате налога
-
справка по форме банка / запрос работодателю
кроме ИП
-
другие документы
для ИП: свидетельсвтво о регистрации; отчет о доходах и расходах (по форме банка) или книгу о доходах и расходах (по форме банка, только применяющие УСН))
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- документы, подтверждающие право собственности заемщика/созаемщика на имущество
- водительское удостоверение
- паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- согласие супруга(и) заемщика на передачу в залог имущества, находящегося в совместной собственности (нотариально заверенное или оформленное в простой письменной форме в банке); копия рефинансируемого кредитного договора; справка от кредитора о совокупном остатке долга клиента по рефинансируемому договору на текущую дату; копия сообщения (заявления) клиента к кредитору о намерении произвести досрочноепогашение действующего кредита
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
от 10-ти минут до 1-го дня
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
полный или частичный возврат основного долга, предварительно уведомив банк не менее чем за 14 календарных дней до даты досрочного платежа
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита;
- без личного страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- быстрое рассмотрение кредитной заявки;
- возможность предоставления кредита без обеспечения;
- предоставляется индивидуальным предпринимателям;
- возможность получить деньги на рефинансирование
Минусы
- высокая ставка
Особые ограничения
- процентная ставка по рефинансируемому кредиту – ниже, чем в кредитном договоре другого банка, но устанавливается в соответствии с действующими ставками по потребительским кредитам НОКССБАНКа на дату рефинансирования;
- положительная кредитная история клиента и отсутствие просрочек по рефинансируемомукредиту не менее 6 месяцев
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 16:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства»
- Адрес
- 400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2
- ОГРН
- 1023400000018
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