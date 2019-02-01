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На любые цели под залог недвижимости

Вкабанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 9,60%
Сумма
до 10 000 000
Срок
до 15 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 2 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
в том числе рефинансирование
Ставки
Минимальная
  • 9,60 %
  • 500 000 ... 10 000 000 ₽
  • 3 мес. ... 15 лет
Максимальная
  • 15,00 %
  • 500 000 ... 10 000 000 ₽
  • 3 мес. ... 15 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
Страхование
  • имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 12 месяцев
Требования к трудоустройству:
для молодых специалистов (для которых текущее место работы является первым в трудовой деятельности) стаж работы на последнем месте должен составлять не менее 1,5 лет; для пенсионеров - зачисление пенсионных выплат не менее 3-х месяцев
Регистрация
  • постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 3 месяца
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,1% в день от суммы просроченной задолженности; увеличение процентной ставки по кредиту на 2 п.п. до момента устранения нарушений в случае нарушений условий договора потребительского кредитования и (или) договоров залога, невыполнения заемщиком обязанности по страхованию залога свыше тридцати календарных дней
Способ оплаты
  • кассы
  • платежные терминалы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения;
  • невысокая процентная ставка;
  • без личного страхования;
  • срок действия решения - 30 дней;
  • возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам
Минусы
  • выдача кредита возможна заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы не менее 12 мес.;
  • подтверждение (основного) дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
  • требуется имущественное страхование
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели» в 4 городах России
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Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
Адрес
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
ОГРН
1023000000210
Отделения и банкоматы
в вашем городе Астрахань
Отделения 10
Банкоматы 22
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Телефоны
(8512) 44-48-55

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