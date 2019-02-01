На любые цели комбинированное обеспечение
Вкабанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 9,60%
Сумма
до 10 000 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 2 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
в том числе рефинансирование
Ставки
Минимальная
- 9,60 %
- 25 000 ... 10 000 000 ₽
- 1 мес. ... 10 лет
Максимальная
- 15,00 %
- 25 000 ... 10 000 000 ₽
- 1 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
Страхование
- без страхования
-
имущественное
при залоге имущества
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 12 месяцев
Требования к трудоустройству:
для молодых специалистов (для которых текущее место работы является первым в трудовой деятельности) стаж работы на последнем месте должен составлять не менее 1,5 лет; для пенсионеров - зачисление пенсионных выплат не менее 3-х месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 3 месяца
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,1% в день от суммы просроченной задолженности; увеличение процентной ставки по кредиту на 2 п.п. до момента устранения нарушений в случае нарушений условий договора потребительского кредитования и (или) договоров залога, невыполнения заемщиком обязанности по страхованию залога свыше тридцати календарных дней
Способ оплаты
- кассы
- платежные терминалы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения;
- невысокая процентная ставка;
- без личного страхования;
- срок действия решения - 30 дней;
- возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам
Минусы
- выдача кредита возможна заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы не менее 12 мес.;
- подтверждение (основного) дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
- требуется имущественное страхование
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На любые цели» в 4 городах России
1 248
Справочная информация
АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк»
- Адрес
- 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20
- ОГРН
- 1023000000210
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Астрахань
- Телефоны
-
(8512) 44-48-55