Бюджетный
Промтрансбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
21,70%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет 1 мес.
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 1 дня
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 21,70 %
- 30 000 ... 1 000 000 ₽
- 3 мес. ... 5 лет 1 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- ИНН
- паспорт
- заявление-анкета
- список рекомендуемых к предъявлению документов: водительское удостоверение, свидетельство пенсионного страхования, заграничный паспорт, квитанции о погашении других кредитов, пластиковую карту другого банка, полис страхования автомобиля КАСКО, карту магазина METRO
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 1 дня
(рабочего)
Максимальный срок действия кредитного решения
14 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования;
- подтверждение дохода не требуется;
- отсутствие требований о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;
- без обеспечения;
- возраст заемщика – от 18 лет на момент предоставления кредита;
- рассмотрение заявки – не более 1 рабочего дня;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- высокая ставка
Особые ограничения
- кредит для работников бюджетной сферы
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Бюджетный» в 17 городах России
2 256
Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
- Адрес
- 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 299-99-99