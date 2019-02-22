Классический
Гефест, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,50%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 5 до 7 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 17,50 %
- 10 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Максимальная
- 22,00 %
- 10 000 ... 1 000 000 ₽
- 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
юридических лиц, как альтернатива
залогу
Страхование
-
имущественное
по требованию банка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы по предоставляемому залогу
-
трудовая книжка
копия
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 5 до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- рассмотрение заявки - от 5 дней до 7 дней;
- небольшой срок кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 22.02.2019 14:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Классический» в 2 городах России
1 662
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Гефест»
- Адрес
- 171510, Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, д. 19
- ОГРН
- 1026900001347
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кимры
- Телефоны
-
(48236) 3-10-80