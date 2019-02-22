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Классический

Гефест, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 17,50%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 5 до 7 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 17,50 %
  • 10 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Максимальная
  • 22,00 %
  • 10 000 ... 1 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
юридических лиц, как альтернатива
залогу
Страхование
  • имущественное
    по требованию банка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • трудовая книжка
    копия
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 5 до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • рассмотрение заявки - от 5 дней до 7 дней;
  • небольшой срок кредита
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 22.02.2019 14:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Классический» в 2 городах России
1 662
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Гефест»
Адрес
171510, Тверская обл., г. Кимры, ул. Урицкого, д. 19
ОГРН
1026900001347
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Телефоны
(48236) 3-10-80

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