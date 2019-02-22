Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 17,50 %

10 000 ... 1 000 000 ₽

1 мес. ... 3 года Максимальная 22,00 %

10 000 ... 1 000 000 ₽

1 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива залогу физических лиц, как альтернатива залогу юридических лиц, как альтернатива Страхование имущественное по требованию банка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы документы по предоставляемому залогу

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 5 до 7 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы рассмотрение заявки - от 5 дней до 7 дней;

небольшой срок кредита

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 22.02.2019 14:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.