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Потребительский под поручительство

Иваново, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
18,90%
Сумма
до 500 000
Срок
до 5 лет 1 мес.
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 18,90 %
  • до 500 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет 1 мес.
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
обязательно вне независимости от количества других поручителей
юридических лиц, как альтернатива
с одним поручителем сумму кредита - до 300 тыс. руб, с двумя поручителями - до 500 тыс. руб.
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • военнослужащие
  • работники правоохранительных органов
  • пенсионеры
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • документы поручителя
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения;
  • крупная сумма кредита под залог;
  • возраст заемщика - от 18 лет;
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита
Минусы
  • требуется страхование предмета залога при его оформлении;
  • рассмотрение заявки - до 5 дней
Особые ограничения
  • кредит для клиентов с ПКИ, сотрудников бюджетных организаций (сотрудники образовательных, медицинских, муниципальных учреждений, сотрудники МВД, военнослужащие, служащие МО, МВД, ФСБ, ФСО)
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 17:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 5 городах России
1 757
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
Адрес
153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
ОГРН
1043700028679
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Телефоны
(4932) 30-55-34

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