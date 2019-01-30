до 5 лет 1 мес.

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 18,90 %

до 500 000 ₽

1 мес. ... 5 лет 1 мес. Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно обязательно вне независимости от количества других поручителей супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно юридических лиц, как альтернатива с одним поручителем сумму кредита - до 300 тыс. руб, с двумя поручителями - до 500 тыс. руб. Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие

военнослужащие

работники правоохранительных органов

пенсионеры

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

трудовой договор

трудовая книжка

паспорт

заявление-анкета документы поручителя Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

крупная сумма кредита под залог;

возраст заемщика - от 18 лет;

альтернативные способы подтверждения дохода;

отсутствие требований к регистрации в регионе предоставления кредита Минусы требуется страхование предмета залога при его оформлении;

рассмотрение заявки - до 5 дней Особые ограничения кредит для клиентов с ПКИ, сотрудников бюджетных организаций (сотрудники образовательных, медицинских, муниципальных учреждений, сотрудники МВД, военнослужащие, служащие МО, МВД, ФСБ, ФСО)

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.