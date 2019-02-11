Страхование

без страхования

участие в программе страхование добровольное и не влияет на решение банка о выдаче кредита и условия кредитования; ежемесячная плата за страхование составляет 0,2% от страховой суммы, которая равна двукратному размеру суммы первоначально выданного кредита, но не более 3 млн рублей (или 0,4% от суммы первоначально выданного кредита, но не более 1,5 млн рублей)