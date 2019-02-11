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Потребительский

Ситибанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
до 2 500 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Оставить заявку
1 218 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,90 %
  • 100 000 ... 2 500 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Максимальная
  • 24,90 %
  • 100 000 ... 2 500 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
участие в программе страхование добровольное и не влияет на решение банка о выдаче кредита и условия кредитования; ежемесячная плата за страхование составляет 0,2% от страховой суммы, которая равна двукратному размеру суммы первоначально выданного кредита, но не более 3 млн рублей (или 0,4% от суммы первоначально выданного кредита, но не более 1,5 млн рублей)
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • с положительной кредитной историей
нет статуса ИП
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 22 до 60 лет на дату получения кредита
для женщин
  • от 22 до 60 лет на дату получения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
место проживающия и работы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, или Уфе
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 30 000 руб.
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • косвенное подтверждение доходов
    свидетельство о регистрации ТС иностранного производства не старше 8 лет / загранпаспорт
  • другие документы
    выписка из ПФР (выписка с лицевого счета через портал Госуслуг), выписка из БКИ
Документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
предварительное решение - онлайн; срок рассмотрения полного пакета документов – до 5 рабочих дней
Оформление кредита
  • офис банка
  • выезд специалиста
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
  • на карточный счет
  • выпускается банковская карта
выпускается дебетовая банковская карта Mastercard и открывается текущий рублевый счет; клиент может подключить пакет банковских услуг CitiOne с бесплатным обслуживанием на срок действия кредита
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • автоматическое погашение по платежному поручению
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • электронные платежные системы
  • почта РФ
терминалы Элекснет
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
  • отсутствие требований по страхованию;
  • возможность подачи заявки на кредит по телефону с дальнейшим выездом специалиста для оформления необходимых документов;
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • срок рассмотрения полного пакета документов – до 5 рабочих дней
Особые ограничения
  • минимальная ставка актуальна для действующих клиентов банка;
  • место работы и проживания в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре или Уфе;
  • для зарплатных клиентов максимальная сумма - 2,5 млн рублей, для остальных клиентов - 1 млн руб.
Оставить заявку
1 218 заявок за 30 дней
Дата актуализации: 11.02.2019 12:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 8 городах России
241 209
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
ОГРН
1027700431296
Сайт
www.citibank.ru
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Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба

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