Потребительский
Ситибанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
до 2 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
1 218 заявок за 30 дней
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,90 %
- 100 000 ... 2 500 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Максимальная
- 24,90 %
- 100 000 ... 2 500 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
- без страхования
участие в программе страхование добровольное и не влияет на решение банка о выдаче кредита и условия кредитования; ежемесячная плата за страхование составляет 0,2% от страховой суммы, которая равна двукратному размеру суммы первоначально выданного кредита, но не более 3 млн рублей (или 0,4% от суммы первоначально выданного кредита, но не более 1,5 млн рублей)
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- с положительной кредитной историей
нет статуса ИП
Возраст заемщика
для мужчин
- от 22 до 60 лет на дату получения кредита
для женщин
- от 22 до 60 лет на дату получения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Требования к трудоустройству:
место проживающия и работы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани, или Уфе
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
минимальный среднемесячный доход заемщика: 30 000 руб.подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
косвенное подтверждение доходов
свидетельство о регистрации ТС иностранного производства не старше 8 лет / загранпаспорт
-
другие документы
выписка из ПФР (выписка с лицевого счета через портал Госуслуг), выписка из БКИ
Документы
- паспорт
- заявление-анкета
Прочие требования к заемщику
- наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
предварительное решение - онлайн; срок рассмотрения полного пакета документов – до 5 рабочих дней
Оформление кредита
- офис банка
- выезд специалиста
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
- на карточный счет
- выпускается банковская карта
выпускается дебетовая банковская карта Mastercard и открывается текущий рублевый счет; клиент может подключить пакет банковских услуг CitiOne с бесплатным обслуживанием на срок действия кредита
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- электронные платежные системы
- почта РФ
терминалы Элекснет
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок без обеспечения;
- отсутствие требований по страхованию;
- возможность подачи заявки на кредит по телефону с дальнейшим выездом специалиста для оформления необходимых документов;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- срок рассмотрения полного пакета документов – до 5 рабочих дней
Особые ограничения
- минимальная ставка актуальна для действующих клиентов банка;
- место работы и проживания в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре или Уфе;
- для зарплатных клиентов максимальная сумма - 2,5 млн рублей, для остальных клиентов - 1 млн руб.
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 8 городах России
241 209
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- ОГРН
- 1027700431296
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба