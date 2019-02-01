Потребительский под поручительство
Старооскольский Агропромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 10 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 15,00 %
- от 10 000 ₽
- 6 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- документы поручителя
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 10 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
в размере 0,1 от суммы просроченной задолженности; если кредитный договор обеспечивается залогом недвижимого имущества, размер неустойки равен ключевой ставке ЦБ РФ
Способ оплаты
- кассы
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- без страхования
Минусы
- на сайте банка не указана сумма кредита;
- подтверждение дохода только справкой 2-НДФЛ;
- срок рассмотрения кредитной заявки - до 10 дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 01.02.2019 16:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 1 городе России
1 451
Справочная информация
ООО «Старооскольский коммерческий агропромбанк»
- Адрес
- 309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, <nobr>мкр-н</nobr> Олимпийский, д. 62
- ОГРН
- 1023100000857
- Отделения и банкоматы
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(4725) 44-98-61 — телефон горячей линии