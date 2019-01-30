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Универсальный

БыстроБанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,50%
Сумма
до 120 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 11,50 %
  • 10 000 ... 120 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 25,12 %
  • 10 000 ... 120 000 ₽
  • 13 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • личное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 1 месяца
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(от 30 мин.)
Максимальный срок действия кредитного решения
10 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
1,3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки по день фактического погашения просроченной задолженности включительно, но не более 20 % годовых - если за соответствующий период нарушения на сумму кредита начисляются проценты / 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки по день фактического погашения просроченной задолженности включительно - если за соответствующий период нарушения на сумму кредита не начисляются проценты
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
  • салоны связи
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • подтверждение дохода не требуется;
  • возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы 1 мес.;
  • без обеспечения
Минусы
  • широкий диапазон ставок, невозможно оценить преимущество продукта;
  • нет информации о надбавке при отказе от личного страхования;
  • банк не раскрывает минимальную ставку для клиентов с "улицы"
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 14:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Универсальный» в 30 городах России
4 790
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Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
Адрес
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
ОГРН
1021800001508
Сайт
www.bystrobank.ru
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Телефоны
8 800 333-22-65 — единая справочная служба

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