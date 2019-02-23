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Потребительский

Прохладный, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 20,00%
Сумма
до 5 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 20,00 %
  • 30 000 ... 5 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 23,00 %
  • 30 000 ... 5 000 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, по требованию банка
нежилое помещение
движимого имущества, по требованию банка
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
залогодателем может являться третье лицо
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 6 лет
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 6 месяцев
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • документы по предоставляемому залогу
  • ИНН
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
    копия
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • без страхования;
  • возраст заемщика - до 75 лет;
  • возможность предоставления кредита ИП
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней;
  • высокая ставка;
  • подтверждение дохода только справкой 2-НДФЛ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 17:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 2 городах России
1 551
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Справочная информация
ООО «Банк «Прохладный»
Адрес
361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147
ОГРН
1020700000617
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Телефоны
(86631) 4-55-25

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