до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 20,00 %

30 000 ... 5 000 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Максимальная 23,00 %

30 000 ... 5 000 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог нежилое помещение недвижимого имущества, по требованию банка движимого имущества, по требованию банка автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии залогу физических лиц, как альтернатива залогодателем может являться третье лицо Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 75 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 6 лет

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

документы по предоставляемому залогу

ИНН

трудовая книжка копия

паспорт копия

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Количество созаемщиков до 1 человека Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

без страхования;

возраст заемщика - до 75 лет;

возможность предоставления кредита ИП Минусы рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней;

высокая ставка;

подтверждение дохода только справкой 2-НДФЛ

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.