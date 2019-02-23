Потребительский
Прохладный, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 20,00%
Сумма
до 5 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 20,00 %
- 30 000 ... 5 000 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
- 23,00 %
- 30 000 ... 5 000 000 ₽
- 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, по требованию банка
нежилое помещение
движимого имущества, по требованию банка
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
залогодателем может являться третье лицо
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 75 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 6 лет
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- документы по предоставляемому залогу
- ИНН
-
трудовая книжка
копия
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
до 1 человека
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- без страхования;
- возраст заемщика - до 75 лет;
- возможность предоставления кредита ИП
Минусы
- рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней;
- высокая ставка;
- подтверждение дохода только справкой 2-НДФЛ
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 23.02.2019 17:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 2 городах России
1 551
Справочная информация
ООО «Банк «Прохладный»
- Адрес
- 361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147
- ОГРН
- 1020700000617
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Прохладный
- Телефоны
-
(86631) 4-55-25