Наличными для бюджетников под поручительство
Абсолют Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,60%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 15,60 %
- 600 001 ... 1 000 000 ₽
- 2 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
-
без страхования
+ 3 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка в свободной форме
Документы
- трудовой договор
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- паспорт
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от остатка ссудной задолженности по кредиту за каждый день просрочки
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- мин. сумма частичного досрочного погашения - 10 тыс. рублей;
- повышенная ставка при отсутствии страхования;
- рассмотрение заявки - до пяти рабочих дней
Особые ограничения
- для бюджетников;
- +3 п.п. при отсутствии страхования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными для бюджетников» в 38 городах России
9 135
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
- Адрес
- 127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
- ОГРН
- 1027700024560
- Сайт
- www.absolutbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-20-05 — единая справочная служба(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт