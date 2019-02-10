до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 15,60 %

600 001 ... 1 000 000 ₽

2 года ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно Страхование без страхования + 3 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники бюджетной сферы / госслужащие Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 3 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

справка в свободной форме Документы трудовой договор

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 1 мес. Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% от остатка ссудной задолженности по кредиту за каждый день просрочки Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода Минусы мин. сумма частичного досрочного погашения - 10 тыс. рублей;

повышенная ставка при отсутствии страхования;

рассмотрение заявки - до пяти рабочих дней Особые ограничения для бюджетников;

+3 п.п. при отсутствии страхования Оставить заявку Дата актуализации: 10.02.2019 12:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.