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Наличными для бюджетников под поручительство

Абсолют Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
15,60%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 15,60 %
  • 600 001 ... 1 000 000 ₽
  • 2 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
Страхование
  • без страхования
    + 3 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • справка в свободной форме
Документы
  • трудовой договор
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
1 мес.
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% от остатка ссудной задолженности по кредиту за каждый день просрочки
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
  • мин. сумма частичного досрочного погашения - 10 тыс. рублей;
  • повышенная ставка при отсутствии страхования;
  • рассмотрение заявки - до пяти рабочих дней
Особые ограничения
  • для бюджетников;
  • +3 п.п. при отсутствии страхования
Оставить заявку
Дата актуализации: 10.02.2019 12:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Наличными для бюджетников» в 38 городах России
9 135
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
Адрес
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
ОГРН
1027700024560
Сайт
www.absolutbank.ru
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Телефоны
8 800 200-20-05 — единая справочная служба
(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт

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