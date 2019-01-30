Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 9,00 %

от 10 000 ₽

1 год Максимальная 9,50 %

от 10 000 ₽

2 года Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 до 55 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 до 55 лет на дату получения кредита

до 70 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ Документы документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке

трудовая книжка копия

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки от 2 до 7 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы низкая ставка Минусы подтверждение дохода 2-НДФЛ;

повышенная ставка при отсутствии страхования Особые ограничения ставка зависит от срока кредитования

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.