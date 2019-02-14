до 10 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 13,20 %

100 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 10 лет Максимальная 13,50 %

100 000 ... 1 000 000 ₽

6 мес. ... 10 лет Подробная таблица ставок Обеспечение на выбор залог отдельная квартира, жилой дом с земельным участком для постоянного проживания недвижимого имущества, обязательно Страхование имущественное и личное страхование предмета залога

имущественное + 1 п.п. к базовой ставке Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

работники бюджетной сферы / госслужащие

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю Документы свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)

трудовая книжка

военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

документы по предоставляемому залогу

паспорт

заявление-анкета Количество созаемщиков супруг(а) заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве созаемщика по кредиту до 3 человек Прочие требования к заемщику возраст - до 75 лет при одновременном соблюдения следующих условий: наличие созаемщика (срок возврата кредита наступает до исполнения созаемщику 65 лет); до момента исполнения заемщику 65 лет должно пройти не менее половины срока кредита Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 45 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита на длительный срок;

невысокая ставка;

отсутствие требований о постоянной регистрации в регионе присутствия банка;

льготные ставки для работников бюджетной сферы и "надежных" клиентов;

возможно привлечь до 3-х созаёмщиков Минусы обязательно страхование предмета залога;

требуется личное страхование/повышенная ставка при отсутствии страхования Особые ограничения на сайте банка отсутствует информация о размере штрафных санкций за просрочку платежа Оставить заявку Дата актуализации: 14.02.2019 16:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.