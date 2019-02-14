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Нецелевой под залог недвижимости

Россельхозбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,20%
Сумма
до 1 000 000
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 13,20 %
  • 100 000 ... 1 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 10 лет
Максимальная
  • 13,50 %
  • 100 000 ... 1 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
отдельная квартира, жилой дом с земельным участком для постоянного проживания
Страхование
  • имущественное и личное
    страхование предмета залога
  • имущественное
    + 1 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие
  • с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • документы по предоставляемому залогу
  • паспорт
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 3 человек
супруг(а) заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве созаемщика по кредиту
Прочие требования к заемщику
  • возраст - до 75 лет при одновременном соблюдения следующих условий: наличие созаемщика (срок возврата кредита наступает до исполнения созаемщику 65 лет); до момента исполнения заемщику 65 лет должно пройти не менее половины срока кредита
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита на длительный срок;
  • невысокая ставка;
  • отсутствие требований о постоянной регистрации в регионе присутствия банка;
  • льготные ставки для работников бюджетной сферы и "надежных" клиентов;
  • возможно привлечь до 3-х созаёмщиков
Минусы
  • обязательно страхование предмета залога;
  • требуется личное страхование/повышенная ставка при отсутствии страхования
Особые ограничения
  • на сайте банка отсутствует информация о размере штрафных санкций за просрочку платежа
Оставить заявку
Дата актуализации: 14.02.2019 16:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Нецелевой под залог недвижимости» в 1125 городах России
53 855
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
ОГРН
1027700342890
Сайт
www.rshb.ru
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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