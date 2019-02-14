Нецелевой под залог недвижимости
Россельхозбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,20%
Сумма
до 1 000 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 13,20 %
- 100 000 ... 1 000 000 ₽
- 6 мес. ... 10 лет
Максимальная
- 13,50 %
- 100 000 ... 1 000 000 ₽
- 6 мес. ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
отдельная квартира, жилой дом с земельным участком для постоянного проживания
Страхование
-
имущественное и личное
страхование предмета залога
-
имущественное
+ 1 п.п. к базовой ставке
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
- с положительной кредитной историей
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
- трудовая книжка
- военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
- документы по предоставляемому залогу
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 3 человек
супруг(а) заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве созаемщика по кредиту
Прочие требования к заемщику
- возраст - до 75 лет при одновременном соблюдения следующих условий: наличие созаемщика (срок возврата кредита наступает до исполнения созаемщику 65 лет); до момента исполнения заемщику 65 лет должно пройти не менее половины срока кредита
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита на длительный срок;
- невысокая ставка;
- отсутствие требований о постоянной регистрации в регионе присутствия банка;
- льготные ставки для работников бюджетной сферы и "надежных" клиентов;
- возможно привлечь до 3-х созаёмщиков
Минусы
- обязательно страхование предмета залога;
- требуется личное страхование/повышенная ставка при отсутствии страхования
Особые ограничения
- на сайте банка отсутствует информация о размере штрафных санкций за просрочку платежа
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Нецелевой под залог недвижимости» в 1125 городах России
53 855
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- ОГРН
- 1027700342890
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-01-00 — единая справочная служба