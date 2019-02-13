Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,50 %

от 200 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Максимальная 22,00 %

от 200 000 ₽

1 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, обязательно на выбор залог как альтернатива поручительству движимого имущества, как альтернатива поручительству автотранспорта, как альтернатива Страхование без страхования + 4 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 60 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 55 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 12 месяцев Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию или выписка со счета из банка, на который зачисляется пенсия, за последние 3 месяца с назначением платежа Документы пенсионное удостоверение

трудовая книжка

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

паспорт

заявление-анкета при кредитовании с целевым использованием: погашение действующего кредита в другом банке, предоставляется справка об остатке задолженности по кредиту и об обслуживании долга в течение последних 180 дней из банка, кредит в котором заемщик планирует погасить, реквизиты платежа для погашения кредита в другом банке Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 7 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 20% годовых на просроченную задолженность Способ оплаты кассы

банкоматы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;

возможно кредитование пенсионеров;

при целевом использовании льготная ставка Минусы подтверждение (основного) дохода только справкой по форме 2-НДФЛ (кроме пенсионеров);

возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы не менее 12 мес.;

повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения при выборе программы кредитования без страхования, возраст заемщика от 21 до 60 лет на момент заключения кредитного договора

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.