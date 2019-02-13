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Потребительский с обеспечением

Ижкомбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 15,50%
Сумма
от 200 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 7 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 15,50 %
  • от 200 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Максимальная
  • 22,00 %
  • от 200 000 ₽
  • 1 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
залог как альтернатива
на выбор
движимого имущества, как альтернатива
поручительству
автотранспорта, как альтернатива
поручительству
Страхование
  • без страхования
    + 4 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 60 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 55 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 12 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    за последние 6 месяцев
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    или выписка со счета из банка, на который зачисляется пенсия, за последние 3 месяца с назначением платежа
Документы
  • пенсионное удостоверение
  • трудовая книжка
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • при кредитовании с целевым использованием: погашение действующего кредита в другом банке, предоставляется справка об остатке задолженности по кредиту и об обслуживании долга в течение последних 180 дней из банка, кредит в котором заемщик планирует погасить, реквизиты платежа для погашения кредита в другом банке
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 20% годовых на просроченную задолженность
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
  • возможно кредитование пенсионеров;
  • при целевом использовании льготная ставка
Минусы
  • подтверждение (основного) дохода только справкой по форме 2-НДФЛ (кроме пенсионеров);
  • возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем на последнем месте работы не менее 12 мес.;
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • при выборе программы кредитования без страхования, возраст заемщика от 21 до 60 лет на момент заключения кредитного договора
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 13.02.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 15 городах России
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Справочная информация
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк»
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
ОГРН
1021800000090
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Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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