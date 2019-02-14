Садовод
Россельхозбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,00%
Сумма
до 1 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цели: ремонт, газификация, развитие (ведение) личного подсобного хозяйства, другая
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- ремонт
- газификация
- развитие (ведение) личного подсобного хозяйства
- другая
на цели, связанные с развитием и поддержанием хозяйств садоводов, огородников и дачников (без обязательного подтверждения целевого использования кредита) кредит предоставляется сроком до 3-х лет; кредит предоставляется на срок до 5-ти лет (при условии обязательного подтверждения целевого использования кредитных средств) на цели, связанные с приобретением земельных участков, земельных участков со строениями, строительством жилого строения
Ставки
Минимальная
- 11,00 %
- 10 000 ... 1 500 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 13,50 %
- 10 000 ... 1 500 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
залог ликвидного имущества заемщика/созаемщика(-ов) или третьего физического лица
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу имущества
юридических лиц, как альтернатива
залогу имущества
Страхование
-
имущественное и личное
страхование предмета залога
-
имущественное
+ 4,5 п. п. к базовой ставке
личное страхование - по желанию заемщика
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- владельцы личных подсобных хозяйств
кредит выдается гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство; изъявившим желание вести садоводство, огородничество или дачное хозяйство
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев
-
справка по форме банка / запрос работодателю
за последние 6 месяцев
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 3-НДФЛ
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- другие документы
Документы
- другие документы
- документы по предоставляемому залогу
- паспорт
- заявление-анкета
- документы, подтверждающие принадлежность заемщика к целевому сегменту
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
до 5 рабочих дней (до 10 рабочих дней - на цели приобретения/строительства объектов недвижимости) с момента предоставления полного комплекта документов)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- отсутствие требований о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- низкая ставка
Минусы
- обязательно страхование предмета залога;
- требуется личное страхование/ повышенная ставка при отсутствии страхования
Особые ограничения
- целевой кредит для владельцев личных подсобных хозяйств или тех, кто только собирается такие участки приобрести;
- повышенная ставка в случае нарушения заемщиком условий по предоставлению документов, подтверждающих целевое использование кредита
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Садовод» в 1125 городах России
29 860
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- ОГРН
- 1027700342890
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба