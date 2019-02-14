Цель кредита

ремонт

газификация

развитие (ведение) личного подсобного хозяйства

другая

на цели, связанные с развитием и поддержанием хозяйств садоводов, огородников и дачников (без обязательного подтверждения целевого использования кредита) кредит предоставляется сроком до 3-х лет; кредит предоставляется на срок до 5-ти лет (при условии обязательного подтверждения целевого использования кредитных средств) на цели, связанные с приобретением земельных участков, земельных участков со строениями, строительством жилого строения