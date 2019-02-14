Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита другая цель кредита - инженерные коммуникации (см. сайт Банка) Ставки Минимальная 11,25 %

10 000 ... 500 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 13,50 %

10 000 ... 500 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива залогу имущества физических лиц, как альтернатива залогу имущества юридических лиц, как альтернатива Страхование без страхования + 4,5 п.п. к базовой ставке

имущественное и личное страхование предмета залога

имущественное + 4,5 п.п. к базовой ставке Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев

справка по форме банка / запрос работодателю за последние 6 месяцев подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 3-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы Документы паспорт

заявление-анкета требуются документы об оплате работ по проведению инженерных коммуникаций: договор с подрядчиком, смета затрат и др. Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 45 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи

максимальный срок действия льготного периода 12 мес. Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие требований о постоянной регистрации в регионе присутствия банка;

погашение аннуитетными или дифференцированными платежами на выбор заемщика;

возможна отсрочка платежа;

низкая ставка Минусы обязательно страхование предмета залога;

требуется личное страхование/повышенная ставка при отсутствии страхования Особые ограничения кредит на приобретение и монтаж инженерных коммуникаций;

повышенная ставка в случае нарушения заемщиком условий по предоставлению документов, подтверждающих целевое использование кредита Оставить заявку Дата актуализации: 14.02.2019 16:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.