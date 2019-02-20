На неотложные нужды государственный
Русь, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 11,90%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - от 3 до 4 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 11,90 %
- от 50 000 ₽
- 1 год ... 10 лет
Максимальная
- 13,90 %
- от 50 000 ₽
- 1 год ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, по требованию заёмщика
движимого имущества, по требованию заёмщика
автотранспорта, по требованию заёмщика
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию заёмщика
до 300 тыс. - без обеспечения, 300 тыс. – 500 тыс. – поручительство одного физического лица, свыше 500 тыс. - залог движимого/недвижимого имущества
Страхование
- без страхования
- имущественное
банк не раскрывает размер надбавки за отказ от имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 6 мес.
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 3 месяца
- справка по форме банка / запрос работодателю
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
- другие документы
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
-
паспорт
оригинал
-
трудовая книжка
копия
-
военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
копия
-
заявление-анкета
оригинал
- копия брачного контракта (при наличии);
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Количество созаемщиков
1 человек
супруг (при наличии)
Прочие требования к заемщику
- кредиты не выдаются лицам, находящимся в декретном отпуске
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 3 до 4 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени от суммы просроченных платежей по уплате основного долга и процентов за каждый календарный день просрочки в размере: 0,06% - по кредитам, обеспеченным ипотекой; 0,1% - по кредитам, не обеспеченным ипотекой
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- автоматическое погашение по платежному поручению
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность получения кредита ИП, пенсионерами;
- альтернативные способы обеспечения / без обеспечения;
- невысокая ставка;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- обязательная регистрация в регионе выдачи кредита;
- небольшая сумма кредита без обеспечения и под поручительство;
- банк не раскрывает размер надбавки за отказ от имущественного страхования
Особые ограничения
- кредиты не выдаются лицам, находящимся в декретном отпуске;
- банк не раскрывает размер надбавки за отказ от имущественного страхования
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 20.02.2019 10:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «На неотложные нужды» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
- Адрес
- 460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
- ОГРН
- 1025600001217
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Оренбург
- Телефоны
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(3532) 77-77-44(3532) 44-57-00