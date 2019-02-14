Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,00 %

300 000 ... 1 000 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 15,50 %

10 000 ... 300 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива залогу имущества физических лиц, как альтернатива залогу имущества юридических лиц, как альтернатива Страхование имущественное и личное базовая ставка

имущественное + 4,5 п.п. к базовой ставке Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

с положительной кредитной историей Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

другие документы полный перечень указан на сайте банка Документы документы по предоставляемому залогу

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 45 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы отсутствие требований о постоянной регистрации заемщика в регионе присутствия банка;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами на выбор заемщика;

льготные ставки для клиентов с положительной кредитной историей в любом банке Минусы требуется личное страхование / повышенная ставка при отсутствии страхования Оставить заявку Дата актуализации: 14.02.2019 16:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.