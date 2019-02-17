до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 13,50 %

до 20 000 000 ₽

6 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии единовременная 0 руб. При оформлении кредитной линии – 0,5% от суммы выдаваемого транша Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно при кредитовании на сумму до 2 млн. руб., возможно оформление залога в виде личного/коммерческого автотранспорта, спецтехники Страхование имущественное Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели Возраст заемщика для мужчин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 18 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ

косвенное подтверждение доходов Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

ИНН

свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)

документы по предоставляемому залогу

водительское удостоверение копия

трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета Количество созаемщиков до 2 человек Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 3 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно

частями/траншами Форма выдачи наличные

на счет

на карточный счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту удвоенная процентная ставка за каждый день просрочки, но не более 20% годовых от суммы просроченного платежа Способ оплаты кассы

банкоматы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы крупная сумма кредита;

альтернативные способы обеспечения;

возраст заемщика - от 18 лет;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы требуется имущественное страхование Особые ограничения комиссия при оформлении кредитной линии – 0,5% от суммы выдаваемого транша;

при сумме кредита свыше 3 млн. руб., сроке свыше 3-х лет, кредит должен быть полностью обеспечен залогом недвижимости

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.