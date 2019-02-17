Под залог имущества
Агророс, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
до 20 000 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 3 дней
- есть комиссии
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 13,50 %
- до 20 000 000 ₽
- 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
0 руб.
При оформлении кредитной линии – 0,5% от суммы выдаваемого транша
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
при кредитовании на сумму до 2 млн. руб., возможно оформление залога в виде личного/коммерческого автотранспорта, спецтехники
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 18 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме 3-НДФЛ
- косвенное подтверждение доходов
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- ИНН
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
- документы по предоставляемому залогу
-
водительское удостоверение
копия
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 2 человек
Прочие требования к заемщику
- наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
- частями/траншами
Форма выдачи
- наличные
- на счет
- на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
удвоенная процентная ставка за каждый день просрочки, но не более 20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
- бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы обеспечения;
- возраст заемщика - от 18 лет;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- требуется имущественное страхование
Особые ограничения
- комиссия при оформлении кредитной линии – 0,5% от суммы выдаваемого транша;
- при сумме кредита свыше 3 млн. руб., сроке свыше 3-х лет, кредит должен быть полностью обеспечен залогом недвижимости
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 17.02.2019 18:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог имущества» в 11 городах России
5 017
Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
- Адрес
- 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
- ОГРН
- 1026400001770
- Сайт
- www.agroros.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
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8 800 222-44-19(8452) 44-19-19(495) 134-58-88