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Под залог имущества

Агророс, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 13,50%
Сумма
до 20 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 3 дней
  • есть комиссии
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 13,50 %
  • до 20 000 000 ₽
  • 6 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
единовременная
0 руб.
При оформлении кредитной линии – 0,5% от суммы выдаваемого транша
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, обязательно
при кредитовании на сумму до 2 млн. руб., возможно оформление залога в виде личного/коммерческого автотранспорта, спецтехники
Страхование
  • имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 18 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • косвенное подтверждение доходов
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
  • документы по предоставляемому залогу
  • водительское удостоверение
    копия
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
Количество созаемщиков
до 2 человек
Прочие требования к заемщику
  • наличие стационарного телефона
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
  • на карточный счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
удвоенная процентная ставка за каждый день просрочки, но не более 20% годовых от суммы просроченного платежа
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
  • бухгалтерия по месту работы
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредита;
  • альтернативные способы обеспечения;
  • возраст заемщика - от 18 лет;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
  • требуется имущественное страхование
Особые ограничения
  • комиссия при оформлении кредитной линии – 0,5% от суммы выдаваемого транша;
  • при сумме кредита свыше 3 млн. руб., сроке свыше 3-х лет, кредит должен быть полностью обеспечен залогом недвижимости
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 17.02.2019 18:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог имущества» в 11 городах России
5 017
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Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
Адрес
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
ОГРН
1026400001770
Сайт
www.agroros.ru
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Телефоны
8 800 222-44-19
(8452) 44-19-19
(495) 134-58-88

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