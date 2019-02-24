до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки 13,40 %

50 000 ... 500 000 ₽

6 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии физических лиц, по требованию заёмщика Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков военнослужащие включенных в список накопительной ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих Возраст заемщика для мужчин от 25 лет на дату получения кредита

до 45 лет на дату погашения кредита для женщин от 25 лет на дату получения кредита

до 45 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы оригинал выписки по счету вклада/банковскому счету, открытому в любом банке, содержащей сведения о поступивших перечислениях заработной платы Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт

заявление-анкета копия свидетельства о праве участника НИС на получение целевого жилищного займа или справка о прохождении военной службы из воинской части, содержащая информацию о том, что военнослужащий является участником НИС Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки 10 рабочих дней по заявкам клиентов, имеющих место регистрации, отличное от местонахождения кредитного подразделения от 1 до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы без страхования;

возможно подтвердить дохода справкой по форме банков/выпиской по зп счету любого банка;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы возраст заемщика - от 25 до 45 лет Особые ограничения для военнослужащих, включенных в список накопительной ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих;

по заявкам клиентов, имеющих место регистрации, отличное от местонахождения кредитного подразделения - рассмотрения до 10 рабочих дней

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 24.02.2019 18:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.