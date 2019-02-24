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Для военнослужащих без обеспечения

Газпромбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
13,40%
Сумма
до 500 000
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - от 1 до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
  • 13,40 %
  • 50 000 ... 500 000 ₽
  • 6 мес. ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, по требованию заёмщика
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • военнослужащие
включенных в список накопительной ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 45 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 25 лет на дату получения кредита
  • до 45 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / запрос работодателю
  • другие документы
    оригинал выписки по счету вклада/банковскому счету, открытому в любом банке, содержащей сведения о поступивших перечислениях заработной платы
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • копия свидетельства о праве участника НИС на получение целевого жилищного займа или справка о прохождении военной службы из воинской части, содержащая информацию о том, что военнослужащий является участником НИС
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 1 до 5 дней
10 рабочих дней по заявкам клиентов, имеющих место регистрации, отличное от местонахождения кредитного подразделения
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • без страхования;
  • возможно подтвердить дохода справкой по форме банков/выпиской по зп счету любого банка;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
  • возраст заемщика - от 25 до 45 лет
Особые ограничения
  • для военнослужащих, включенных в список накопительной ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих;
  • по заявкам клиентов, имеющих место регистрации, отличное от местонахождения кредитного подразделения - рассмотрения до 10 рабочих дней
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.02.2019 18:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Для военнослужащих» в 213 городах России
8 681
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
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