Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 10,50 %

300 001 ... 500 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 15,00 %

10 000 ... 300 000 ₽

5 лет ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 4,5-5 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков пенсионеры в т.ч. работающие Стаж работы Требования к трудоустройству: для работающих пенсионеров: не менее 6 месяцев на последнем (текущем) месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет Регистрация постоянная на территории РФ Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ для работающих пенсионеров

справка по форме банка / запрос работодателю для работающих пенсионеров

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию или справка о размере пенсии и иных выплат, выданная МФЦ

другие документы подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 3-НДФЛ Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

пенсионное удостоверение

паспорт

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 45 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту неустойка в размере 20% годовых Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы кредит на длительный срок без обеспечения;

возраст заемщика - до 75 лет на дату погашения кредита;

погашение дифференцированными или аннуитетными платежами по выбору заемщика;

кредитование в т.ч. работающих пенсионеров Минусы рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней;

повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения кредит заемщикам, находящимся на пенсионном обеспечении Оставить заявку Дата актуализации: 14.02.2019 16:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.