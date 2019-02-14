Пенсионный
Россельхозбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,50%
Сумма
до 500 000 ₽
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 10,50 %
- 300 001 ... 500 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 15,00 %
- 10 000 ... 300 000 ₽
- 5 лет ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
-
без страхования
+ 4,5-5 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- пенсионеры
в т.ч. работающие
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
для работающих пенсионеров: не менее 6 месяцев на последнем (текущем) месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет
Регистрация
- постоянная на территории РФ
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
для работающих пенсионеров
-
справка по форме банка / запрос работодателю
для работающих пенсионеров
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
или справка о размере пенсии и иных выплат, выданная МФЦ
- другие документы
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 3-НДФЛ
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- пенсионное удостоверение
- паспорт
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка в размере 20% годовых
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- кредит на длительный срок без обеспечения;
- возраст заемщика - до 75 лет на дату погашения кредита;
- погашение дифференцированными или аннуитетными платежами по выбору заемщика;
- кредитование в т.ч. работающих пенсионеров
Минусы
- рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- кредит заемщикам, находящимся на пенсионном обеспечении
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 1125 городах России
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- ОГРН
- 1027700342890
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-01-00 — единая справочная служба