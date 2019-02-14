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Пенсионный

Россельхозбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,50%
Сумма
до 500 000
Срок
до 7 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 10,50 %
  • 300 001 ... 500 000 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 15,00 %
  • 10 000 ... 300 000 ₽
  • 5 лет ... 7 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
не требуется
Страхование
  • без страхования
    + 4,5-5 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • пенсионеры
в т.ч. работающие
Стаж работы
Требования к трудоустройству:
для работающих пенсионеров: не менее 6 месяцев на последнем (текущем) месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
    для работающих пенсионеров
  • справка по форме банка / запрос работодателю
    для работающих пенсионеров
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    или справка о размере пенсии и иных выплат, выданная МФЦ
  • другие документы
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 3-НДФЛ
Документы
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • пенсионное удостоверение
  • паспорт
  • заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка в размере 20% годовых
Способ оплаты
  • кассы
  • банкоматы
  • платежные терминалы
  • системы ДБО
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • кредит на длительный срок без обеспечения;
  • возраст заемщика - до 75 лет на дату погашения кредита;
  • погашение дифференцированными или аннуитетными платежами по выбору заемщика;
  • кредитование в т.ч. работающих пенсионеров
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 5 рабочих дней;
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • кредит заемщикам, находящимся на пенсионном обеспечении
Оставить заявку
Дата актуализации: 14.02.2019 16:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Пенсионный» в 1125 городах России
68 102
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
ОГРН
1027700342890
Сайт
www.rshb.ru
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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