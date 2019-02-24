Потребительский под поручительство физ. лица
Газтрансбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
от 16,50%
Сумма
до 299 999 ₽
Срок
до 5 лет
Ставка
от 15,50%
Сумма
до 6 000 $
Срок
до 3 лет
Ставка
от 15,50%
Сумма
до 6 000 €
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - от 2 до 7 дней
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
- RUB
- USD
- EUR
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 16,50 %
- 100 000 ... 299 999 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 17,50 %
- 100 000 ... 299 999 ₽
- 3 года ... 5 лет
Минимальная
- 15,50 %
- 500 ... 6 000 $
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 17,50 %
- 500 ... 6 000 $
- 1 год ... 3 года
Минимальная
- 15,50 %
- 500 ... 6 000 €
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 17,50 %
- 500 ... 6 000 €
- 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
одного физического лица
Страхование
-
без страхования
+ 0,3-1 п. п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
справка по форме 3-НДФЛ
для ИП
-
справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
для пенсионеров
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
-
другие документы
документы, подтверждающие получение доходов (арендная плата) при сдаче имущества в аренду (квартиры, дачи, автомобиля и др.); документы, подтверждающие получение гонораров
полный перечень документов представлен на сайте банка
Документы
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам;
- возможность предоставления кредита без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
- возможно кредитование в валюте (с обеспечением)
Минусы
- высокая ставка;
- срок рассмотрения заявки - до 7 дней;
- обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ;
- повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- отсутствие отрицательной кредитной истории
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.02.2019 16:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 2 городах России
1 540
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Газтрансбанк»
- Адрес
- 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321
- ОГРН
- 1020100002955
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Краснодар
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(861) 279-03-05 — горячая линия для Майкопа