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Потребительский под поручительство физ. лица

Газтрансбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
от 16,50%
Сумма
до 299 999
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - от 2 до 7 дней
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
  • RUB
  • USD
  • EUR
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 16,50 %
  • 100 000 ... 299 999 ₽
  • 1 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 17,50 %
  • 100 000 ... 299 999 ₽
  • 3 года ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
поручительство и гарантии
на выбор
физических лиц, обязательно
одного физического лица
Страхование
  • без страхования
    + 0,3-1 п. п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 21 года на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • на последнем месте не менее 4 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе присутствия банка
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
    для ИП
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
    для пенсионеров
подтверждение дополнительного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • другие документы
    документы, подтверждающие получение доходов (арендная плата) при сдаче имущества в аренду (квартиры, дачи, автомобиля и др.); документы, подтверждающие получение гонораров
полный перечень документов представлен на сайте банка
Документы
  • трудовая книжка
    копия
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
от 2 до 7 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,1% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам;
  • возможность предоставления кредита без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;
  • возможно кредитование в валюте (с обеспечением)
Минусы
  • высокая ставка;
  • срок рассмотрения заявки - до 7 дней;
  • обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ;
  • повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • отсутствие отрицательной кредитной истории
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.02.2019 16:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 2 городах России
1 540
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Газтрансбанк»
Адрес
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321
ОГРН
1020100002955
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(861) 279-03-05 — горячая линия для Майкопа

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