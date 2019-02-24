до 3 лет

до 3 лет

до 5 лет

Валюта счета: RUB

USD

EUR Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 15,50 %

от 500 000 ₽

30 дней ... 12 мес. Максимальная 18,00 %

300 000 ... 500 000 ₽

3 года ... 5 лет Минимальная 15,50 %

6 000 ... 30 000 $

30 дней ... 12 мес. Максимальная 18,00 %

6 000 ... 30 000 $

12 мес. ... 3 года Минимальная 15,50 %

6 000 ... 30 000 €

30 дней ... 12 мес. Максимальная 18,00 %

6 000 ... 30 000 €

12 мес. ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор поручительство и гарантии двух физических лиц, обязательно поручительству физ.лиц юридических лиц, как альтернатива Страхование без страхования + 0,3-0,5 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму

индивидуальные предприниматели

пенсионеры Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 4 месяцев Регистрация постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме 3-НДФЛ для ИП

справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию для пенсионеров подтверждение дополнительного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

другие документы документы, подтверждающие получение доходов (арендная плата) при сдаче имущества в аренду (квартиры, дачи, автомобиля и др.); документы, подтверждающие получение гонораров полный перечень документов представлен на сайте банка Документы трудовая книжка копия

паспорт

заявление-анкета полный перечень документов представлен на сайте банка Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 2 до 7 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,1% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;

возможность предоставления кредита ИП и пенсионерам;

возможность предоставления кредита без обеспечения / альтернативные способы обеспечения;

возможно кредитование в валюте (с обеспечением) Минусы высокая ставка;

срок рассмотрения заявки - до 7 дней;

обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ;

повышенная процентная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения отсутствие отрицательной кредитной истории

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 24.02.2019 16:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.