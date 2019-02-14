до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита рефинансирование на рефинансирование имеющейся задолженности по кредитам граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по которым подтверждено целевое использование кредитных средств Ставки Минимальная 10,75 %

10 000 ... 700 000 ₽

6 мес. ... 1 год Максимальная 12,50 %

10 000 ... 700 000 ₽

1 год ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива залогу имущества физических лиц, как альтернатива залогу имущества юридических лиц, как альтернатива Страхование без страхования + 4,5 п.п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков владельцы личных подсобных хозяйств Возраст заемщика для мужчин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 23 лет на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Регистрация постоянная на территории РФ

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода не требуется Документы другие документы

паспорт

заявление-анкета выписка со счета об остатке ссудной задолженности по основному договору со сроком действия 3 рабочих дня (подлинник) до даты представления в полном объеме комплекта документов

выписка со счета об остатке ссудной задолженности по основному договору с датой выдачи, соответствующей дате заключения договора рефинансирования

выписка из похозяйственной книги, содержащая информацию о личном подсобном хозяйстве, в том числе о земельном участке Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки до 5 рабочих дней до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 45 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет в стороннем банке Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 20% годовых на сумму просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы кредит на длительный срок под поручительство или залог;

подтверждение дохода не требуется;

льготная ставка для «надежных» клиентов; Минусы рассмотрение заявки - до 7 рабочих дней;

повышенная ставка при отказе от личного страхования Особые ограничения суммарный срок пользования кредитoм гражданам, ведущим ЛПХ, и кредита на рефинансирование не должен превышать 2 года и 5 лет соответственно;

размер кредита не может превышать остаток ссудной задолженности по действующим кредитам гражданам, ведущим ЛПХ;

кредит на рефинансирование имеющейся задолженности по кредитом граждан, ведущих ЛПХ, по которым подтверждено целевое использование кредитных средств;

повышенная ставка в случае нарушения заемщиком и/или солидарными заемщиками условий по предоставлению документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств Оставить заявку Дата актуализации: 14.02.2019 16:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.