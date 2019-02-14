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Рефинансирование для владельцев ЛПХ

Россельхозбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,75%
Сумма
до 700 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • цель: рефинансирование
  • требуется обеспечение
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • без подтверждения дохода
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Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • рефинансирование
на рефинансирование имеющейся задолженности по кредитам граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по которым подтверждено целевое использование кредитных средств
Ставки
Минимальная
  • 10,75 %
  • 10 000 ... 700 000 ₽
  • 6 мес. ... 1 год
Максимальная
  • 12,50 %
  • 10 000 ... 700 000 ₽
  • 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу имущества
юридических лиц, как альтернатива
залогу имущества
Страхование
  • без страхования
    + 4,5 п.п. к базовой ставке
  • личное
    базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
  • владельцы личных подсобных хозяйств
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
  • постоянная на территории РФ
  • не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
  • подтверждение основного дохода не требуется
Документы
  • другие документы
  • паспорт
  • заявление-анкета
  • выписка со счета об остатке ссудной задолженности по основному договору со сроком действия 3 рабочих дня (подлинник) до даты представления в полном объеме комплекта документов
  • выписка со счета об остатке ссудной задолженности по основному договору с датой выдачи, соответствующей дате заключения договора рефинансирования
  • выписка из похозяйственной книги, содержащая информацию о личном подсобном хозяйстве, в том числе о земельном участке
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
до 5 рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
Форма выдачи
  • на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • кредит на длительный срок под поручительство или залог;
  • подтверждение дохода не требуется;
  • льготная ставка для «надежных» клиентов;
Минусы
  • рассмотрение заявки - до 7 рабочих дней;
  • повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
  • суммарный срок пользования кредитoм гражданам, ведущим ЛПХ, и кредита на рефинансирование не должен превышать 2 года и 5 лет соответственно;
  • размер кредита не может превышать остаток ссудной задолженности по действующим кредитам гражданам, ведущим ЛПХ;
  • кредит на рефинансирование имеющейся задолженности по кредитом граждан, ведущих ЛПХ, по которым подтверждено целевое использование кредитных средств;
  • повышенная ставка в случае нарушения заемщиком и/или солидарными заемщиками условий по предоставлению документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств
Оставить заявку
Дата актуализации: 14.02.2019 16:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование для владельцев ЛПХ» в 1125 городах России
23 731
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
ОГРН
1027700342890
Сайт
www.rshb.ru
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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