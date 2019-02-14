Рефинансирование для владельцев ЛПХ
Россельхозбанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 10,75%
Сумма
до 700 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- цель: рефинансирование
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- без подтверждения дохода
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
на рефинансирование имеющейся задолженности по кредитам граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, по которым подтверждено целевое использование кредитных средств
Ставки
Минимальная
- 10,75 %
- 10 000 ... 700 000 ₽
- 6 мес. ... 1 год
Максимальная
- 12,50 %
- 10 000 ... 700 000 ₽
- 1 год ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу имущества
юридических лиц, как альтернатива
залогу имущества
Страхование
-
без страхования
+ 4,5 п.п. к базовой ставке
-
личное
базовая ставка
Требования и документы
Категория заемщиков
- владельцы личных подсобных хозяйств
Возраст заемщика
для мужчин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 23 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
- подтверждение основного дохода не требуется
Документы
- другие документы
- паспорт
- заявление-анкета
- выписка со счета об остатке ссудной задолженности по основному договору со сроком действия 3 рабочих дня (подлинник) до даты представления в полном объеме комплекта документов
- выписка со счета об остатке ссудной задолженности по основному договору с датой выдачи, соответствующей дате заключения договора рефинансирования
- выписка из похозяйственной книги, содержащая информацию о личном подсобном хозяйстве, в том числе о земельном участке
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
до 5 рабочих дней
Максимальный срок действия кредитного решения
45 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет в стороннем банке
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
20% годовых на сумму просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- кредит на длительный срок под поручительство или залог;
- подтверждение дохода не требуется;
- льготная ставка для «надежных» клиентов;
Минусы
- рассмотрение заявки - до 7 рабочих дней;
- повышенная ставка при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- суммарный срок пользования кредитoм гражданам, ведущим ЛПХ, и кредита на рефинансирование не должен превышать 2 года и 5 лет соответственно;
- размер кредита не может превышать остаток ссудной задолженности по действующим кредитам гражданам, ведущим ЛПХ;
- кредит на рефинансирование имеющейся задолженности по кредитом граждан, ведущих ЛПХ, по которым подтверждено целевое использование кредитных средств;
- повышенная ставка в случае нарушения заемщиком и/или солидарными заемщиками условий по предоставлению документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Рефинансирование для владельцев ЛПХ» в 1125 городах России
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- ОГРН
- 1027700342890
- Сайт
- www.rshb.ru
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