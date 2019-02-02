Потребительский под залог
ГринКомБанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 21,00%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
до 3 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- обеспечение не требуется
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
Минимальная
- 21,00 %
- от 300 000 ₽
- 1 мес. ... 1 год
Максимальная
- 27,00 %
- 50 000 ... 300 000 ₽
- 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
в случае несвоевременного оформления договора (-ов) залога, указанного (-ых) в индивидуальных условиях договора, заёмщик обязан уплатить неустойку в размере 0,15 % от суммы выданного кредита за каждый календарный день просрочки
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
поручительство и гарантии
на выбор
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 21 года на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 1 года
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
-
справка по форме 2-НДФЛ
за последние 6 месяцев
- справка по форме банка / запрос работодателю
Документы
- документы по предоставляемому залогу
-
страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
копия
-
ИНН
копия
-
паспорт
копия
- заявление-анкета
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- наличные
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки,
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения / возможность предоставления кредита без обеспечения;
- без личного страхования;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Минусы
- высокая процентная ставка;
- рассмотрение заявки - до 5 дней
Особые ограничения
- возможно снижение процентной ставки при наличии хорошей кредитной истории, перспективы сотрудничества с заемщиком, максимум - на 5 п.п.
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 02.02.2019 13:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 4 городах России
1 873
Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
- Адрес
- 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
- ОГРН
- 1023800000190
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 25-51-96