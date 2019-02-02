до 3 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 21,00 %

от 300 000 ₽

1 мес. ... 1 год Максимальная 27,00 %

50 000 ... 300 000 ₽

1 год ... 3 года Подробная таблица ставок Комиссии в случае несвоевременного оформления договора (-ов) залога, указанного (-ых) в индивидуальных условиях договора, заёмщик обязан уплатить неустойку в размере 0,15 % от суммы выданного кредита за каждый календарный день просрочки Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно на выбор поручительство и гарантии супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию банка Страхование имущественное Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы общий стаж работы не менее 1 года

на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная / временная в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев

справка по форме банка / запрос работодателю Документы документы по предоставляемому залогу

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования копия

ИНН копия

паспорт копия

заявление-анкета Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи наличные

на счет Погашение Порядок погашения дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения / возможность предоставления кредита без обеспечения;

без личного страхования;

альтернативные способы подтверждения дохода Минусы высокая процентная ставка;

рассмотрение заявки - до 5 дней Особые ограничения возможно снижение процентной ставки при наличии хорошей кредитной истории, перспективы сотрудничества с заемщиком, максимум - на 5 п.п.

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 02.02.2019 13:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.