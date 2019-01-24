до 5 лет

Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги в т.ч. рефинансирование Ставки 14,50 %

от 500 000 ₽

3 мес. ... 5 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение на выбор залог недвижимого имущества, обязательно движимого имущества, обязательно автотранспорта, обязательно на выбор поручительство и гарантии как альтернатива залогу физических лиц, как альтернатива Страхование без страхования Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы подтверждение дохода через личный кабинет на сайте ФНС (-0,5 п. п. от базовой ставки) Документы страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

заявление-анкета

трудовая книжка

паспорт копия кредитного договора (при наличии кредита в другом банке);

справка о размере рефинансируемых обязательств с указанием реквизитов для перечисления (номер ссудного счёта обязателен) Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) до 5 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи

дифференцированные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Нарушение обязательств по кредиту пени в размере 20% в день от суммы просроченной задолженности Способ оплаты кассы

безналичный платеж со счета в другом банке

почта РФ Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы обеспечения;

альтернативные способы подтверждения дохода;

не требуется личное страхование;

погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика

срок действия решения - 30 дней Минусы срок рассмотрения заявки - до 5-ти дней Особые ограничения кредит на любые цели, в том числе, на рефинансирование;

-0,5 п. п. при подаче заявки на сайте банка;

-0,5 п. п. при подтверждении дохода через личный кабинет на сайте ФНС;

Посмотрите потребительские кредиты других банков с Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой Дата актуализации: 24.01.2019 16:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.