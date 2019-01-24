Большой
Хакасский Муниципальный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
14,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
в т.ч. рефинансирование
Ставки
- 14,50 %
- от 500 000 ₽
- 3 мес. ... 5 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
залогу
Страхование
- без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Стаж работы
- на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
- постоянная на территории РФ
- постоянная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
другие документы
подтверждение дохода через личный кабинет на сайте ФНС (-0,5 п. п. от базовой ставки)
Документы
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
- заявление-анкета
- трудовая книжка
- паспорт
- копия кредитного договора (при наличии кредита в другом банке);
- справка о размере рефинансируемых обязательств с указанием реквизитов для перечисления (номер ссудного счёта обязателен)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Максимальный срок действия кредитного решения
30 дней
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере 20% в день от суммы просроченной задолженности
Способ оплаты
- кассы
- безналичный платеж со счета в другом банке
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы обеспечения;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- не требуется личное страхование;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
- срок действия решения - 30 дней
Минусы
- срок рассмотрения заявки - до 5-ти дней
Особые ограничения
- кредит на любые цели, в том числе, на рефинансирование;
- -0,5 п. п. при подаче заявки на сайте банка;
- -0,5 п. п. при подтверждении дохода через личный кабинет на сайте ФНС;
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 24.01.2019 16:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Большой» в 10 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Хакасский Муниципальный Банк»
- Адрес
- 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, д. 73
- ОГРН
- 1021900002563
- Отделения и банкоматы
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(3902) 35-75-00